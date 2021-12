Linha especial de cuidados com o ar, LG PuriCare é responsável pelo bem-estar e saúde em qualquer ambiente

"Cada vez mais, as pessoas estão preocupadas com a qualidade do ar que respiram", afirma André Pontes, gerente de Produto da LG. "A linha de cuidados com o ar da LG oferece ao consumidor a praticidade de ter purificadores de ar em qualquer situação, com tecnologia inovadora LG para acompanhar os momentos do dia a dia, seja em casa, no trabalho, na escola ou em viagens".

Ar purificado em 360°

Os purificadores de ar ambiente da LG são ideais para controlar o ar de casa. O LG PuriCare 360° chega aos principais varejistas do país como uma grande tendência na categoria premium, que se destaca por seus atributos tecnológicos e pelo design elegante. São dois modelos: o AS651DWH0, que possui um filtro e consegue agir em um espaço de até 61 m2², e o AS101DWH0, com dois filtros e um alcance de 100 m². Ambos proporcionam ar puro em até 25 minutos, mantendo toda a família segura rapidamente em qualquer ambiente.

A linha LG PuriCare 360° usa um sistema de multi-filtro exclusivo que captura seis tipos diferentes de partículas. O sistema de filtragem True HEPA retém 99,97% de partículas tão pequenas quanto 0,3 mícrons1, e o filtro de desodorização remove odores de comida, fumaça, poluição e produtos químicos transportados pelo ar. O LG PuriCare 360° é certificado contra asma e alergia, tendo sido submetidos a rigorosos testes científicos pela Asthma and Allergy Foundation of America.

Com sua tela de toque LCD inteligente de 4,3 polegadas, o LG PuriCare 360° ajuda os usuários a monitorarem intuitivamente a qualidade do ar em um piscar de olhos. O indicador muda de cor – vermelho, laranja, amarelo e verde – conforme a qualidade do ar melhora, e a configuração Modo Automático se ajusta para obter a qualidade do ar ideal, sem necessidade de alterar manualmente. Os modelos LG PuriCare 360° são certificados pela Energy Star, o que significa que são 27% mais eficientes em termos de energia do que os purificadores de ar padrão.

Outra vantagem que o purificador oferece é a possibilidade de controlar e monitorar o aparelho de forma remota. Para ter acesso a essa ferramenta, basta instalar o aplicativo LG ThinQ em um smartphone e pronto: de qualquer lugar e a qualquer instante é possível ativar o produto e escolher a função a ser realizada.

Cuidado com o ar em qualquer lugar com PuriCare Mini

O LG PuriCare Mini oferece purificação de ar pessoal para pequenos espaços. Na mesa de cabeceira, no carro ou no quarto de hotel, o purificador portátil compacto é projetado para remover até 99% da poeira ultrafina e reduz alérgenos que podem ser prejudiciais à respiração. O LG PuriCare Mini fornece até oito horas de fluxo de ar mais limpo, é silencioso e seu design aerodinâmico e compacto permite que seja levado para qualquer lugar, pois é tão leve quanto uma garrafa de água de 500ml.

Seu sensor PM1.0 detecta partículas ultrafinas e exibe intuitivamente a qualidade do ar com um display inteligente LED de quatro cores – ajustando o motor com inversor duplo para filtrar o ar na taxa apropriada. Com o Bluetooth, os usuários podem monitorar a condição do filtro, verificar o status da bateria e a qualidade do ar, e o filtro durável do LG PuriCare Mini dura até 2.000 horas ou seis meses, se usado 12 horas por dia.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706864/LG_image001.jpg

FONTE LG

SOURCE LG