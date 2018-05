Linha Glamour da Midway Labs USA recebe prêmio em Nova York

SÃO PAULO, 28 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Uma das principais empresas do segmento de suplementos alimentares do mundo e líder no mercado brasileiro, a Midway Labs USA segue colecionando prêmios. Dessa vez a linha Glamour, criada pela Midway pensando especialmente nas mulheres, foi o destaque no Star Beauty Awards 2018 em Nova York. Os produtos Beauty Sleep e Glamour Collagem, concorreram com outras gigantes internacionais do segmento e além de vencedores em suas categorias foram os destaques do evento.