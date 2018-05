Linha MasterChef ganha liquidificador inteligente

Disponível nas cores vermelha e preta, a novidade conta com as inéditas funções pré-programadas de blend e extra blend, capazes de triturar alimentos rígidos, a fim de aproveitar 100% dos ingredientes e extrair a maior quantidade possível de vitaminas. Considerado um liquidificador inteligente, o novo produto mantém um ritmo constante de trituração e seis lâminas de aço inoxidável, especialmente desenhadas para garantir a alta performance do aparelho.

"Além de triturar com perfeição cascas rígidas de laranja, maracujá, berinjela e até folhas como couve-flor e talos de cenoura, um dos diferenciais do Power Nutri é sua tecnologia de inteligência. Esse liquidificador tritura gradativamente os produtos, aguardando o alimento retornar para debaixo das hélices antes de voltar ao funcionamento com uma velocidade constante", explica Guilherme Alencar, gerente executivo de marcas e produtos da Aquarius, empresa responsável pela linha de eletroportáteis da MasterChef no Brasil.

Além da tecnologia inovadora, o Power Nutri, da MasterChef, também foi desenhado para ser prático no dia a dia. Desenvolvido para ser 30% menor que os da sua categoria, facilitando o armazenamento e a limpeza, ele ainda conta com uma tela digital na parte frontal, com um sistema de contagem regressiva para o término do funcionamento.

O liquidificador é acompanhado ainda por dois copos TritanTM (1L e 500ml), livres de BPA, altamente resistentes a impactos e temperaturas extremas e fáceis de usar: basta acoplar o copo de cabeça para baixo na base do motor para bater os alimentos, e quando terminar, retirar a base com as lâminas e beber no próprio copo – que já conta com uma tampa antivazamento. Perfeito para o preparo de sucos verdes de hortaliças ou de frutas e até vitaminas.

A novidade já está disponível no site www.lojamasterchefbrasil.com.br, com entrega para todo Brasil e garantia de 12 meses.

FONTE Loja MasterChef Brasil

