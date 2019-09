Link REIT e Allinfra anunciam acordo de colaboração para uso de tecnologia de blockchain para tokenização de ativos

HONG KONG, 22 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, a Link REIT (código de ação de Hong Kong 823) e a Allinfra anunciaram acordo para colaboração para o uso da tecnologia blockchain para a tokenização de ativos, iniciando com um projeto solar piloto. Esta parceria representa a união de duas empresas em busca de empregar a tecnologia blockchain para alavancar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável.

O projeto piloto de energia solar envolverá a instalação de painéis de PV (Projetos PV) em uma carteira de ativos imobiliários em Hong Kong, com interesses económicos, de propriedade ou de redução das emissões de carbono associadas nesses projetos PV representados por tokens no blockchain da Ethereum. A Link REIT tem uma carteira onde figuram instalações de varejo, estacionamentos para veículos e escritórios em Hong Kong, Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen que emprega um modelo de negócios sustentável e busca estar na vanguarda da inovação no que tange o desenvolvimento, o financiamento e a implementação de soluções sustentáveis.

A Allinfra desenvolve soluções baseadas na tecnologia blockchain para tokenização de ativos de infraestrutura e ambientais não listados e é o parceiro exclusivo no projeto de energia solar da Link REIT, responsável pelo fornecimento da tecnologia e dos recursos para a tokenização dos painéis PV instalados nos tetos de determinados itens da carteira da Link REIT.

A Allinfra conta com anos de experiências em mercados de capitais, de renováveis, de infraestrutura e tecnologia e tem à frente um time de grandes especialistas do setor.

"Com o compromisso em inovar e em cruzar fronteiras, a Link REIT, por meio desta parceria, mais uma vez demonstrou sua disponibilidade de ousar estar à frente e ser a primeira no mercado a implementar novas soluções e tecnologias. Acreditamos que isso representa um marco importante para a Allinfra e para uma adoção mais ampla da tokenização de ativos e do emprego da tecnologia blockchain", disse Dave Sandor, cofundador e CEO da Allinfra.

"A Link REIT tem um programa de ESG extenso e ambicioso. Buscamos explorar o potencial da tecnologia blockchain para desenvolver soluções em ESG inovadoras e robustas, em áreas como redução de emissões de carbono e gestão de dados. Com um conhecimento refinado em relação a ativos, anos de experiencia nos mercados de capitais e a parceria com a ConsenSys, a Allinfra se destacou no mercado, para nós", disse Calvin Lee Kwan, Gerente Geral de Desenvolvimento Corporativo e Estratégia da Link REIT.

A GPS McQuhae LLP atua como consultores do projeto.

Sobre a Link REIT:

A Link Real Estate Investment Trust é a primeira REIT listada na Bolsa de Valores de Hong Kong e é constituinte do Índice Hang Seng. Somos a maior e a única REIT de gestão interna na Ásia. Também somos umas das maiores REITs do mundo voltadas para o mercado de varejo no que diz respeito à capitalização de mercado. Com uma carteira diversificada onde figuram instalações varejistas, estacionamentos de veículos e escritórios em Hong Kong, Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, nosso objetivo é trazer crescimento sustentável e gerar valor em longo para os nossos Unitholders.

Sobre a Allinfra:

A Allinfra está revolucionando o financiamento de infraestruturas. Impulsionada pela Ethereum, nossa tecnologia oferece acesso, escolha e liquidez para ativos de infraestrutura e ambientais não listados. Nós estamos mudando a forma de propriedade e de negociação desses ativos e oferecemos aos proprietários desses ativos uma fonte alternativa de financiamento. Nossa abordagem deriva da nossa experiencia nos mercados de capitais, de renováveis, de infraestrutura e de tecnologia. Tendo sido testemunhas da ineficiência e da exclusividade do financiamento, da propriedade direta e da negociação desses ativos, desenvolvemos uma solução que oferece os benefícios comerciais e financeiros desses ativos para todos.

FONTE Allinfra

