Linkdata lanza productos emblemáticos de la gama de celdas cilíndricas de 26-46 mm

SHANGHÁI, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El 8 de enero de 2022, Linkdata New Energy Co., Ltd, un fabricante chino líder de baterías de iones de litio, llevó a cabo el evento de lanzamiento de su gama de productos de baterías cilíndricas de iones de litio de 26-46mm de diámetro en la Torre de Shanghái. Al presentar estos nuevos productos destacados, las celdas de la gama SPEED2 de 26 mm, SPEED3 de 37 mm y SPEED4 de 46 mm, Linkdata muestra las celdas cilíndricas de gama alta de la compañía y su concepto de diseño centrado denominado "More Than One Answer" - para el gran campo de celdas cilíndricas, no solo debería existir la solución 46800-tabless de Tesla.