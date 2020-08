LINKS Demand Marketing atua como pioneira da experiência de marketing bilíngue sob demanda

MIAMI, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A LINKS Demand Marketing apresentou formalmente um novo modelo de negócios que permitirá que empresas de qualquer porte tenham acesso a serviços de marketing e de relações públicas sob demanda virtualmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sediada em Miami, a rede especializada e a metodologia da LINKS atenderão à clientela global para que atinja mercados como os Estados Unidos, Canadá, Caribe, Argentina, Brasil e a região pan-europeia.

Decorrente da necessidade de versatilidade em tempos de volatilidade, a LINKS Demand Marketing busca consolidar as práticas de marketing tradicionais e emergentes. O portal on-line da agência possibilitará aos usuários solicitar serviços de acordo com necessidades baseadas em projetos e sem o compromisso no longo prazo de antecipação de honorários, permitindo aos clientes mais controle e investimentos em marketing justificados.

O modelo da agência tradicional é antiquado, evitando que pequenas empresas compitam ou gerem conscientização de seus produtos. Nós ajudamos os usuários a desenvolver ideias, conceitos e/ou colaboramos na criação de um produto pronto para ser comercializado. Acima de tudo, a LINKS os conduz à fase de 'promoção' da empresa, que é o principal objetivo do cliente", afirmou Edward De Valle, CEO e sócio-administrador.

Como uma empresa de marketing orientada pela tecnologia, a estrutura da LINKS é desenvolvida para tornar o início de um projeto um processo simples e perfeitamente integrado. Quando em dúvida ou com um projeto já definido em mente, os usuários podem acessar a plataforma para agendar uma chamada com um gerente de contas ou simplesmente selecionar os serviços necessários, optar por fazer um lance ou um orçamento, especificar o prazo para entrega, fornecer detalhes e fazer o upload dos arquivos relacionados. Após o recebimento, os marqueteiros profissionais da LINKS executarão sob os parâmetros acordados.

As capacidades da agência abrangerão todas as fases do desenvolvimento da marca desde o conceito até o mercado. Os serviços se estenderão desde a identidade da marca e o desenvolvimento da campanha até as relações públicas, coordenação de eventos, criação de conteúdo, marketing digital, produção de vídeos, apresentação e design de websites.

Liderada por Edward De Valle, proprietário do Grupo De Valle, a equipe da LINKS Demand Marketing é representada pela diversidade de profissionais e criadores bilíngues. Com mais de duas décadas de experiência nos setores tradicionais de marketing e de relações públicas, Edward, ex-detentor da licença da FORBES América Latina e Caribe, introduz uma estratégia empresarial revolucionária em um setor em constante transformação.

SOBRE: a LINKS Demand Marketing é uma agência sediada nos Estados Unidos e liderada por uma equipe de mentes multiculturais que proporcionam soluções dinâmicas e criativas para o marketing do dia a dia. O modelo de negócios sob demanda da LINKS empodera os clientes a colocar suas ideias em movimento enquanto nossa metodologia de distribuição radial (hub and spoke) cria oportunidades que vão muito além das fronteiras.

FONTE LINKS Demand Marketing

SOURCE LINKS Demand Marketing