LinkShadow NDR est reconnu comme un leader dans l'indice d'innovation Frost Radar 2024

ATHÈNES, Géorgie, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- LinkShadow , leader mondial de la détection et de la réponse intelligente aux réseaux (iNDR), a renforcé sa position de leader dans l'indice Frost Radar 2024 pour sa technologie innovante. Cela confirme le potentiel de LinkShadow à permettre aux entreprises d'adopter une approche proactive de la cybersécurité pour sécuriser leur réseau et leur activité.

LinkShadow NDR is Recognized as a Leader on the Frost Radar Innovation Index 2024

Le Frost Radar NDR de Frost and Sullivan vise à évaluer les technologies NDR leaders et émergentes en fonction de leur impact stratégique sur le parcours d'adoption de la NDR d'un client, celle-ci étant devenue un élément essentiel d'une stratégie de cybersécurité solide. Parmi les facteurs stratégiques qui favorisent l'adoption de la NDR figurent l'évolution du paysage des menaces, l'élargissement de la surface d'attaque, la sécurité axée sur les données et, surtout, la capacité à garantir une sécurité à l'épreuve du temps.

« Cette reconnaissance souligne l'innovation de pointe de LinkShadow en matière de cybersécurité et sa feuille de route de croissance en tant que leader dans le domaine de la NDR, a déclaré Fadi Sharaf, directeur régional des ventes chez LinkShadow. Cette réussite reflète notre engagement en faveur de l'innovation continue. Nous nous concentrons sur la personnalisation avancée pour répondre aux divers besoins de nos clients en matière de cybersécurité et nous sommes toujours prêts à relever ces défis uniques. »

Frost & Sullivan reconnaît les capacités de LinkShadow en matière de NDR comme étant pionnières, les distinguant dans les catégories « Innovation » et « Croissance ». Notamment, les fonctionnalités intelligentes de LinkShadow en matière de NDR, telles que Shadow GPT, un modèle propriétaire intégré de manière transparente à l'iNDR, et le moteur alimenté par l'IA employant des ML supervisés et non supervisés, ainsi que des méthodologies d'apprentissage profond, permettent de détecter les menaces en temps réel, d'enquêter et de réagir. Ces innovations se distinguent parmi beaucoup d'autres, comme le souligne Frost & Sullivan.

LinkShadow se distingue dans le Frost Radar en tant qu'acteur de premier plan dans l'indice d'innovation, grâce à son approche NDR unique. Offrant une personnalisation à différents niveaux et introduisant des fonctionnalités de pointe telles que l'analyse prédictive via la réalité virtuelle, elle fait preuve d'innovation. L'intégration de capacités avancées d'IA et de ML pour la corrélation des alertes témoigne d'une approche avant-gardiste, qui la distingue de ses concurrents.

Rapport de Frost & Sullivan :

https://www.linkshadow.com/LinkShadow-NDR-Recognized-as-a-Leader-in-Frost-Radar-Innovation-Index

À propos de LinkShadow

LinkShadow est une société enregistrée aux États-Unis avec des bureaux régionaux au Moyen-Orient. Elle a été créée par une équipe hautement qualifiée dont la vision était de formuler une solution de cybersécurité de nouvelle génération permettant une détection inégalée des menaces les plus sophistiquées. LinkShadow a été conçu dans le but de renforcer les défenses des organisations contre les cyber-attaques avancées, les logiciels malveillants de type « zero-day » et les ransomwares, tout en obtenant une vision rapide de l'efficacité de leurs investissements existants en matière de sécurité.

Rendez-vous sur www.linkshadow.com

Ann Paterson | Vice-présidente du marketing

LinkShadow | E-mail : [email protected]

Tél. : +1 877 267 7313