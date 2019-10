Linksys lança no mercado a primeira tecnologia WiFi Mesh de detecção de movimento

LOS ANGELES, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Linksys, a divisão de casas conectadas parte da recente fusão da Belkin International e Foxconn Interconnect Technology entidade (FIT), anuncia hoje Linksys Aware, um serviço de assinatura pioneiro no aplicativo Linksys Smart WiFi no Apple App Store e Google Play que detecta movimento em ambientes Mesh WiFi.

Disponível inicialmente em todos os roteadores Linksys Velop Tri-Band AC2200 (um pacote, dois pacotes, três pacotes) Linksys Aware utiliza a rede WiFi Intelligent MeshTM existente da Velop para detectar movimento sem o uso de câmeras ou mais hardware, garantindo privacidade e conveniência em toda a residência, tornando uma casa já inteligente muito mais inteligente.

"A detecção de movimento no Mesh WiFi tem um potencial incrível para mudar a maneira como o público em geral utiliza os recursos de seus roteadores", disse Matthew Keasler, gerente de produto da Linksys Aware. "O roteador não será mais apenas um dispositivo que permite o acesso à Internet em uma casa, mas sim a engrenagem que dirige a casa inteligente. Como a Linksys é a primeira a comercializar, prevemos desempenhar um grande papel nessa revolução".

O Linksys Aware detecta atividade por meio de sinais Wi-Fi e envia "alertas de movimento" ao usuário pelo aplicativo Linksys quando ocorre a atividade. Os usuários podem ativar, desativar ou adiar "alertas de movimento", controlando a frequência das notificações na palma da mão e até personalizar o nível de sensibilidade ao movimento em casa, garantindo uma camada extra de proteção e evitando alarmes falsos.

O software também detecta movimento em toda a casa, o que pode auxiliar nos cuidados remotos para idosos, proporcionando ao usuário uma grande tranquilidade. O Linksys Aware fornece dados históricos por até 60 dias e pode ser visualizado a cada hora, diária e semanalmente para obter informações úteis.

Linksys Aware une-se a Linksys Shield no portfólio de software de assinatura da empresa disponível para usuários do Velop Tri-Band. Lançado no início deste ano, o Linksys Shield permite que os pais bloqueiem conteúdo indesejado e forneçam uma outra camada de proteção digital para seus dispositivos conectados e de seus filhos.

Uma vez introduzido no Velop Tri-Band, o Linksys Aware será implementado em uma abordagem cíclica em outros roteadores Linksys Mesh WiFi aplicáveis, os quais tornam a experiência em WiFi Mesh doméstica mais flexível e escalonável.

IMAGEM DE ALTA RESPOSTA

https://tinyurl.com/y2mokt6u

DISPONIBILIDADE

Usuários Velop Tri-Band na maioria dos países do mundo; disponível hoje via atualização de firmware e aplicativo em Apple App Store e Google Play.

PREÇOS

O Linksys Aware é gratuito nos primeiros 90 dias. Após os primeiros 90 dias, a assinatura custará US$2,99 por mês ou um ano por US$24,99. Está disponível hoje via atualização de firmware e aplicativo.

Sobre Belkin International

Em 2018, Foxconn Interconnect Technology (FIT) uniu-se a Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) para criar uma líder global em eletrônicos de consumo. Hoje, esse grupo lidera a conexão de pessoas com tecnologias em casa, no trabalho e em qualquer lugar dentro dos mercados de acessórios ("Connected Things" - marca Belkin) e casa inteligente ("Connected Home" - marcas Linksys, Wemo e Phyn).

© 2019 Belkin International, Inc. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados

FONTE Belkin International

