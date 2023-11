L'innovation au service de l'OTAN : Le Cyber Innovation Hub de la Bundeswehr (CIHBw), MVP Factory (une société de Ness Digital Engineering) et VisiTrans remportent le Concours d'innovation de l'OTAN 2023 pour la solution logicielle « Yarded »

Le Cyber Innovation Hub de la Bundeswehr (CIHBw), MVP Factory (une société de Ness Digital Engineering) et VisiTrans arrivent en première place au Concours d'innovation de l'OTAN 2023

En cas d'attaque ennemie, Yarded peut gérer efficacement 500 véhicules et 2 500 pièces de matériel

Le logiciel sera adapté à l'échelle de l'OTAN

BERLIN, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- En collaboration avec le Cyber Innovation Hub de la Bundeswehr (CIHBw), MVP Factory (une société de Ness) et VisiTrans ont participé au Concours d'innovation de l'OTAN 2023, dans la catégorie « Mobilité militaire », obtenant la première place pour leur projet pionnier « Yarded ». Booz Allen Hamilton et Deloitte ont remporté les deuxième et troisième places.

From left: Hauptmann Anna Thumer, Alexander Kleinschmidt (MVP Factory), David Wannmüller (Visitrans), Hauptmann Christoph Ritschel (CIHBw), Isabel Grube (CIHBw), Captain Oskar Hayduk, Leon Funke (Visitrans) MVP Factory Logo

Yarded repense la logistique de la Bundeswehr et a été sélectionné parmi plus de quarante soumissions présentées au concours. Le logiciel vise à augmenter considérablement l'efficacité opérationnelle des bataillons logistiques, en particulier sur le plan de la gestion des véhicules.

MVP Factory, CIHBw et VisiTrans ont créé Yarded en collaboration avec les soldats en utilisant des méthodes agiles à la vitesse des startups. « Cette rapidité de développement n'a été possible que parce que nous nous sommes appuyés sur un produit à double usage adapté à Yarded. En d'autres termes, nous avons adapté une solution civile existante pour une utilisation dans nos applications militaires. Notre projet d'innovation conçu pour le CIHBw, Yarded, constitue un véritable tournant, car son succès démontre la rapidité à laquelle la Bundeswehr peut innover aujourd'hui », a déclaré Sven Weizenegger, responsable de CIHBw.

Le 14 novembre en Slovénie, l'équipe de Yarded a présenté avec succès au jury le potentiel des solutions numériques dans les processus logistiques militaires. Des discussions commenceront dans les semaines à venir au sujet de l'adaptation de la solution à l'échelle de l'OTAN.

Yarded, un outil logistique efficace pour les urgences

Les bataillons logistiques d'Allemagne sont aux prises avec des systèmes de commandement et de contrôle analogiques inefficaces, ainsi qu'avec un manque de personnel. Le système utilisé par le Bataillon logistique (LogBtl) 163 RSOM (Reception, Staging, Onward Movement, soit réception, regroupement, acheminement vers l'avant en français) pour organiser la zone de rassemblement (une grande aire dans les ports et les gares dans laquelle les objets sont stockés avant d'être expédiés vers une autre destination) s'est avéré obsolète et inflexible. Par le passé, les soldats utilisaient seulement un stylo, du papier et des feuilles de calcul Excel imprimées pour coordonner la planification des missions. De plus, le système LOGFAS de l'OTAN n'offre pas de solutions automatisées et transparentes pour certains points critiques.

MVP Factory a déjà collaboré étroitement avec le Cyber Innovation Hub par le passé sur un portefeuille de projets visant à favoriser la numérisation dans la Bundeswehr. Parmi ces projets ont figuré une application de jeton électronique, des ateliers sur l'IA et plus encore.

Philipp Petrescu, PDG de MVP Factory, a souligné : « Conjointement avec le Cyber Innovation Hub de la Bundeswehr et VisiTrans, nous avons créé une solution numérique efficace. En nous décernant la première place, l'OTAN témoigne de sa profonde reconnaissance envers notre travail, la promotion de l'innovation dans tous les domaines de l'économie et l'adoption croissante de la numérisation au sein du gouvernement et de l'administration. »

Le logiciel Yarded automatise les processus, élimine les tâches manuelles et offre une vue d'ensemble numérique transparente pour la gestion du déploiement et de l'expédition des véhicules et des pièces de matériel. La composante technique de la solution a été mise au point par notre partenaire VisiTrans GmbH, une société de Paderborn spécialisé dans la résolution de problèmes logistiques complexes.

Le logiciel, conçu pour fonctionner avec les processus logistiques de base de l'OTAN, est destiné à soutenir le transport d'équipement et de matériel par la NRF (Force de réaction de l'OTAN) en cas de déploiement soudain, par exemple, en raison d'une attaque ennemie. Dans de telles circonstances, Yarded peut gérer efficacement 500 véhicules et 2 500 pièces de matériel par jour.

En outre, le logiciel intègre les données LOGFAS pour permettre une prise de décision basée sur les données. LOGFAS est l'épine dorsale de l'information de l'OTAN, dont le matériel a besoin d'être transporté chaque jour. Yarded permet la coordination en temps réel et la distribution numérique d'informations sur n'importe quel appareil, tout en fournissant des données en temps réel au commandant, ce qui permet de prendre plus rapidement des décisions basées sur des données.

Le Concours d'innovation de l'OTAN a été lancé en 2017 par le Centre d'innovation de Transformation du Commandement allié de l'OTAN et sert de plateforme conceptuelle pour relever les défis de l'Alliance et établir les priorités des partenaires. Il fait la promotion de projets innovants qui contribuent à l'efficacité et à la sécurité.

À propos de MVP Factory – une société de Ness Digital Engineering

MVP Factory compte parmi les leaders européens du numérique et de la fabrication de produits. En utilisant des méthodes agiles à la vitesse des startups, l'entreprise a lancé plus de 300 produits et projets pour des clients tels que DB Schenker, Bertelsmann, Jobrad, Henkel et le Cyber Innovation Hub des forces armées allemandes. MVP Factory a été fondée en 2017 par l'entrepreneur technologique Philipp Petrescu à Berlin. En 2023, la société a été acquise par le spécialiste américain du logiciel Ness Digital Engineering. L'équipe comprend plus de 70 experts en numérique et entrepreneurs spécialisés en entrepreneuriat, conception, gestion de produits, développement de logiciels et marketing de croissance.

À propos du Cyber Innovation Hub

Le Cyber Innovation Hub de la Bundeswehr (CIHBw) a été fondé en mars 2017 dans le but de soutenir la transformation numérique rapide de la Bundeswehr et de servir de point de contact entre la Bundeswehr et l'écosystème des startups. Sa vision « Favoriser l'innovation en matière de défense » est orientée vers les besoins des soldats et des employés civils dans le portefeuille du ministère fédéral de la Défense (BMVg). Ayant mis en œuvre plus de 160 projets d'innovation, le CIHBw se considère comme un « do tank » et un moteur d'innovation agile pour les forces armées. Première unité d'innovation numérique militaire en Europe, le CIHBw sert de modèle pour les unités comparables d'autres ministères et autorités fédérales allemandes.

Demandes de la presse, demandes d'interview et images :

Marie-Christin Bergmann

Directrice principale de la communication

[email protected]

+49 30 220135816

MVPF Technologies GmbH

Prinzenstraße 34

10969 Berlin

www.mvpfactory.co | LinkedIn