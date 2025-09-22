L'innovation biotique s'attaque à la carence en fer chez les femmes - désormais reconnue sur trois continents

STOCKHOLM, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Une solution de santé conçue pour améliorer l'absorption du fer chez les femmes a été saluée à l'échelle internationale, remportant des prix prestigieux en Europe, en Amérique du Nord et maintenant en Asie. Cette triple reconnaissance en 2025 témoigne d'une prise de conscience mondiale croissante de la nécessité d'une supplémentation en fer plus efficace et mieux tolérée.

Santé des femmes par Probi

Développé par la société de solutions biotiques Probi, le concept comprend la souche probiotique étudiée cliniquement, Lactiplantibacillus plantarum 299v (LP299V®). Associé au fer, le LP299V® augmente l'absorption du fer et réduit les effets secondaires gastro-intestinaux souvent liés aux suppléments conventionnels.

La carence en fer est l'un des problèmes nutritionnels les plus urgents au monde, affectant plus de 30 % des femmes en âge de procréer dans le monde. Plutôt que de simplement ajouter du fer, la souche brevetée de Probi aide l'organisme à l'absorber plus efficacement. LP299V® favorise l'assimilation du fer de deux manières essentielles : en maintenant le fer sous sa forme absorbable et en augmentant l'expression des enzymes de conversion du fer dans l'organisme. Cela permet une meilleure absorption des aliments et des compléments alimentaires.

"La reconnaissance sur trois continents en une seule année témoigne de la nature urgente et mondiale de ce problème et de la promesse d'innovations biotiques soutenues par la science pour le résoudre", a déclaré Martina Pettersson, directrice du marketing mondial chez Probi.

La dernière distinction en date, le 2025 NutraIngredients-Asia Award for Innovation in Women's Health, a été décernée à Bangkok le 17 septembre, après d'autres distinctions en Europe et en Amérique du Nord.

"Cette innovation a un rôle essentiel à jouer en Asie, où la carence en fer continue d'affecter des millions de femmes", a déclaré Karen Ong, responsable de la région Asie-Pacifique chez Probi. "Cela montre à quel point des solutions accessibles et bien tolérées peuvent faire une différence significative".

Le LP299V® est étudié depuis plus de trois décennies. Connu à l'origine pour ses bienfaits digestifs, il est aujourd'hui de plus en plus reconnu pour sa capacité unique à augmenter l'absorption du fer et à contribuer à l'amélioration de la santé des femmes dans le monde entier.

À propos de Probi

Probi® est une entreprise mondiale de solutions biotiques, axée sur la recherche, la fabrication et la distribution de produits biotiques pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Fondés sur la science, et en collaboration avec nos clients et nos partenaires de recherche, nous aspirons à un avenir dans lequel le plus grand nombre possible de personnes pourront prendre le contrôle de leur microbiome intestinal, afin de vivre mieux et plus longtemps.

Née de l'Université de Lund en Suède en 1991, Probi s'est développée pour desservir plus de 40 marchés dans le monde et détient de nombreux brevets à l'échelle mondiale. Depuis 2025, Probi fait partie de Symrise AG, renforçant ainsi ses capacités d'innovation et sa portée mondiale.

