L'installation de pointe de DMEGC Solar à Yibin est prête à atteindre une production de masse à grande échelle pour les cellules TOPCon de type N à haut rendement

DONGYANG, Chine, 14 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, la première installation 5G entièrement intelligente et numérique orientée vers l'avenir de DMEGC Solar à Yibin, dans la province du Sichuan, a commencé les derniers préparatifs pour la production de masse à grande échelle, qui devrait commencer le 20 octobre.

image1

Cette installation marque la première incursion de DMEGC Solar dans la fabrication de cellules photovoltaïques (PV) hors de sa base d'origine dans la province du Zhejiang et constitue leur premier site de production de cellules TOPCon de type N à haut rendement. Le fabricant de cellules PV prévoit de tirer parti du projet de Yibin pour renforcer sa position sur le marché du type N, en favorisant les synergies et en s'imposant comme un pionnier et un leader dans la production de masse de la technologie PV de nouvelle génération.

Utilisant la technologie des cellules à haut rendement TOPCon de type N de pointe et les outils de production de cellules automatisés les plus avancés au monde, la nouvelle installation est sur le point de devenir un centre de premier plan, intégré numériquement pour la R&D et la fabrication de cellules PV à haut rendement. Ses cellules TOPCon de type N à haut rendement offrent une efficacité supérieure, un taux bifacial impressionnant, une dégradation minimale, un faible coefficient de température et des performances exceptionnelles dans des conditions de faible luminosité ; toutes ces caractéristiques contribuent à améliorer la puissance de sortie, l'efficacité et le rendement énergétique des modules PV. Actuellement, la cellule TOPCon de type N à haut rendement est le produit de base le plus compétitif de l'industrie, regorgeant de potentiel inexploité.

En tant que première installation compatible 5G de Yibin, cette base de production dispose d'une connectivité industrielle 5G, d'un système de gestion d'usine de pointe, de protocoles de sécurité renforcés par l'IA, de véhicules à guidage automatique (AGV) intelligents et de robots industriels à six axes. Associé à des ateliers numériques de haut niveau, à une logistique et un entreposage rationalisés et intelligents et à des installations de soutien de pointe, le site favorise des avancées technologiques permanentes et des améliorations globales de la qualité des produits. Cette infrastructure garantit une intégration transparente de la production intelligente, une gestion proactive et une fabrication synergique.

L'usine de fabrication de Yibin passant à la production à grande échelle, DMEGC Solar dispose désormais de cinq centres de production situés à Hengdian (province du Zhejiang), à Qixian (province du Henan), à Sihong (province du Jiangsu), à Yibin (province du Sichuan) et à Lianyungang (province du Jiangsu). Ensemble, ils ont réalisé des livraisons combinées de plus de 30 GW, dont 14 GW de cellules et 12 GW de modules à l'échelle mondiale. À l'avenir, DMEGC Solar se consacrera à faire évoluer l'industrie PV grâce à l'innovation en R&D, à la fabrication intelligente et à une gestion opérationnelle rationalisée, visant à fournir au marché mondial des solutions PV plus vertes, plus durables et hautement efficaces.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2246313/image1.jpg

