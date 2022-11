L'Institut coréen de l'industrie cosmétique organise le 2022K-Beauty Brands Show et soutient pleinement les marques de cosmétiques coréennes dans leurs efforts de conquête des marchés étrangers

Présentation des tendances récentes de la beauté coréenne et des moyens de conquérir les marchés étrangers à la Community House Masil, le 25 novembre

SÉOUL, Corée du Sud, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Cet événement a pour but de présenter les dernières tendances de la beauté coréenne et les moyens de conquérir les marchés étrangers.

Le Korea Cosmetic Industry Institute (présidé par Lee Jae-ran) organise le 2022 K-Beauty Brands Show (ci-après le « K-beauty Brand Show ») le 25 novembre à partir de 17 heures dans la Community House Masil située à Jung-gu, Séoul.

Yubin, a former member of Wonder Girls, is taking a commemorative photo with the president of the Korea Cosmetic Industry Institute (Lee Jae-ran) after K-beauty ambassador appointment ceremony during the official event of the 2022 K-Beauty Brands Show.

Le K-beauty Brand Show, organisé par l'Institut coréen de l'industrie cosmétique et parrainé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, est la première étape à franchir pour apporter un soutien total en présentant les tendances et la culture récentes de la beauté coréenne et en réfléchissant aux moyens de faire progresser les marques de beauté coréennes sur les marchés étrangers. Des personnalités du monde de la beauté, telles que le vice-ministre de la Santé et des Affaires sociales, le président de l'Institut coréen de l'industrie cosmétique et des représentants de marques de beauté, assisteront à l'événement.

Cet événement sera divisé en deux parties : tout d'abord la réunion préalable, la nomination d'un ambassadeur de la beauté coréenne, la signature d'un protocole d'accord et un spectacle de célébration, puis l'événement suivant, qui comprendra une présentation des tendances de la beauté coréenne et un spectacle nocturne. Plus particulièrement, le spectacle des tendances de la beauté coréenne, qui commence à 18 heures, donne un aperçu des tendances de la K-pop et de la beauté coréenne grâce au [maquillage du groupe NewJeans] réalisé par le maquilleur Lee Hyeon-jong et aux [coiffures des idoles] réalisées par Jeong Eun-hye, vice-présidente de la boutique Chahong Ardor Cheongdam. Par ailleurs, 13 marques de cosmétique coréennes de nouvelle génération qui proposent des produits de qualité et jouissent d'une grande notoriété, telles que Juno Hair, AGE 20's, LUNA, Chahong et Dashing Diva, proposeront des animations colorées, telles que des démonstrations de maquillage, de tendances capillaires, de maquillage personnalisé et de coiffure. En outre, Yubin, du groupe Wonder Girls, sera nommée ambassadrice de la beauté coréenne lors d'une cérémonie de nomination, afin de donner une dimension internationale aux marques de beauté coréenne.

Lee Jae-ran, président de l'Institut coréen de l'industrie cosmétique, a déclaré : « L'objectif de cet événement est d'aider la beauté coréenne à s'implanter aux États-Unis et en Europe, au-delà de l'Asie. » Il a exprimé ses attentes en ajoutant : « Nous ferons tout notre possible pour renforcer la stature mondiale de la beauté coréenne en aidant les marques de beauté coréennes à s'implanter sur les marchés étrangers et en leur apportant une aide variée tout en découvrant continuellement des entreprises nationales de beauté de qualité supérieure. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957155/K_Beauty_Brands_Show.jpg

SOURCE Korea Cosmetic Industry Institute