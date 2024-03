L'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates lance un essai clinique de phase 3 sur un vaccin candidat contre la tuberculose

Un vaste essai de phase 3 évaluera si le vaccin candidat M72/AS01E peut protéger les adolescents et les adultes contre la tuberculose pulmonaire

Le site d'essai clinique de l'Université de Witwatersrand, à Johannesburg , en Afrique du Sud, est le premier d'une série de 60 sites répartis dans sept pays

Si son efficacité est prouvée, le vaccin candidat M72/AS01E pourrait être le premier nouveau vaccin antituberculeux en 100 ans

CAMBRIDGE, Massachusetts, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates (Gates MRI) a annoncé aujourd'hui qu'un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'efficacité du vaccin candidat contre la tuberculose M72/AS01E est en cours, les premières doses ayant été administrées en Afrique du Sud, où la tuberculose fait des ravages. S'il s'avère bien toléré et efficace, le M72/AS01E pourrait devenir le premier vaccin permettant de prévenir la tuberculose pulmonaire chez les adolescents et les adultes, la forme la plus courante de la maladie, et le premier nouveau vaccin contre la tuberculose depuis plus d'un siècle.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2022 et que 1,3 million en sont mortes, soit plus de 3 500 personnes par jour. La maladie sévit principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et les personnes les plus exposées sont celles qui vivent dans la pauvreté et la dénutrition, avec de mauvaises conditions de vie et de travail. Rien qu'en Afrique du Sud, environ 280 000 personnes sont diagnostiquées avec la tuberculose chaque année.

« Le lancement de cet essai pivot de phase 3 démontre notre engagement à exploiter le pouvoir de l'innovation médicale pour lutter contre des maladies comme la tuberculose, qui sont particulièrement dévastatrices pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, a déclaré Emilio A. Emini, PDG du Gates MRI. L'étude clinique du vaccin prendra encore des années, mais nos incroyables partenaires en Afrique du Sud et ailleurs, qui se sont réunis pour l'étude de phase 3, partagent notre espoir dans le potentiel du vaccin. »

Le Gates MRI, une organisation à but non lucratif et une filiale de la Fondation Bill & Melinda Gates, sponsorise l'essai, qui est soutenu par des fonds de la Fondation Gates et de Wellcome. Le vaccin candidat M72/AS01E est en cours de développement depuis le début des années 2000. Il a été initialement conçu et évalué cliniquement par la société biopharmaceutique GSK jusqu'à la phase de preuve de concept (phase 2b), en partenariat avec Aeras et l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) et a été financé par GSK et en partie par la Fondation Gates. En 2020, GSK a annoncé un partenariat avec le Gates MRI pour la poursuite du développement du M72/AS01E. GSK continue de fournir une assistance technique au Gates MRI, fournit l'adjuvant du vaccin pour l'essai de phase 3 et fournira l'adjuvant après l'homologation si l'essai est concluant. Un adjuvant est un ingrédient utilisé dans certains vaccins qui peut aider à créer une réponse immunitaire plus forte.

Rendre les vaccins accessibles et abordables à long terme pour les communautés vivant dans des zones où la charge de morbidité est élevée est une priorité pour tous les partenaires de l'essai. Le Gates MRI a travaillé avec un large éventail de parties prenantes, y compris les communautés autour des sites d'essais cliniques, pour guider le vaccin candidat contre la tuberculose jusqu'à la phase 3. À cette fin, le Gates MRI, GSK, Wellcome et la Fondation Gates travaillent ensemble pour comprendre la demande potentielle pour le vaccin et élaborer un plan de bout en bout pour assurer un accès durable à long terme, si l'essai est couronné de succès ; depuis le soutien à la recherche et la création d'une base de données sur l'impact potentiel du vaccin et les exigences de la communauté pour l'adoption, jusqu'à la collaboration avec les partenaires multilatéraux, régionaux et nationaux nécessaires à l'introduction du vaccin. En outre, les bailleurs de fonds de l'essai prévoient de créer un groupe consultatif international composé de représentants de tous ces groupes afin de fournir des informations sur l'ensemble du programme.

Développer et garantir l'accès aux produits de santé mondiaux est une tâche complexe. C'est pourquoi la collaboration mondiale et les partenariats solides sont un élément essentiel de la planification de l'accès futur au vaccin candidat.

« Atteindre la phase 3 avec un vaccin candidat contre la tuberculose dont on a un besoin urgent est un moment important pour les Sud-Africains, car cela démontre qu'il existe un engagement local et mondial fort pour lutter contre une maladie qui reste malheureusement courante dans nos communautés, a indiqué le Dr Lee Fairlie, directeur de la santé maternelle et infantile au Wits RHI de l'Université de Witwatersrand, à Johannesburg, en Afrique du Sud, et chercheur principal national pour l'essai en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud possède également une expérience considérable en matière d'essais cliniques liés à la tuberculose et aux vaccins, ainsi qu'une solide expérience en matière de protection de la sécurité des patients et de production de données de haute qualité, essentielles à l'obtention des autorisations réglementaires. »

À pleine capacité, l'essai inclura jusqu'à 20 000 participants, y compris des personnes vivant avec le VIH, sur 60 sites d'essai dans sept pays : Afrique du Sud, Zambie, Malawi, Mozambique, Kenya, Indonésie et Vietnam. Les participants recevront soit le vaccin expérimental M72/AS01E, soit un placebo dans le cadre d'un essai en double aveugle, ce qui signifie que ni le participant ni les chercheurs cliniques ne sauront qui reçoit le vaccin ou le placebo. Cette approche est considérée comme la meilleure pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'un vaccin expérimental.

« Après avoir consacré plus de 20 ans à la mise au point de ce vaccin candidat essentiel, GSK se réjouit que l'essai de phase 3 soit en cours. La mise au point de produits de santé mondiaux et l'accès à ceux-ci sont complexes, mais notre collaboration avec le Gates MRI, Wellcome et la Fondation Gates illustre le pouvoir transformateur de la mise à profit de l'expertise de divers partenaires pour modifier la trajectoire de maladies difficiles, comme la tuberculose, qui représentent un fardeau énorme pour les collectivités du monde entier », a commenté Deborah Waterhouse, PDG de ViiV Healthcare et présidente du département Santé mondiale chez GSK.

Alors que la tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde, et la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH, le seul vaccin disponible contre la tuberculose, le BCG, date de 1921. Il protège les bébés et les jeunes enfants contre les formes graves de la tuberculose, mais il offre une protection insuffisante aux adolescents et aux adultes contre la forme pulmonaire de la maladie, qui est principalement responsable de la transmission de la bactérie de la tuberculose.

« S'il est efficace, le M72/AS01E pourrait relancer la lutte mondiale contre la tuberculose, affaiblie par la pandémie de COVID-19, a expliqué le Dr Alemnew Dagnew, qui dirige le développement du M72/AS01E au sein du Gates MRI. Je suis particulièrement impatient de voir cet essai démarrer car lorsque je travaillais comme médecin en Éthiopie, j'ai vu de mes propres yeux les conséquences de la tuberculose pulmonaire sur les communautés ; un vaccin qui pourrait aider à prévenir cette maladie serait une véritable révolution. »

Le Dr Dagnew note que la tuberculose est à la fois un problème de santé et un problème socio-économique. Selon lui, la maladie affecte principalement les personnes pendant leurs meilleures années de travail, laissant les familles sans revenus et les enfants sans parents. Près de la moitié des ménages touchés par la tuberculose doivent faire face à des coûts supérieurs à 20 % de leurs revenus.

« Nous devons continuer à agir de toute urgence pour développer et fournir équitablement des outils innovants susceptibles de transformer la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Le début de l'essai clinique de phase 3 du vaccin candidat contre la tuberculose M72 du Gates MRI marque un tournant dans la lutte contre la tuberculose, qui touche de manière dévastatrice les communautés les plus vulnérables du monde. Nous pensons que cet essai marque le début d'une série d'opportunités qui donneront naissance au pipeline le plus prometteur jamais constitué de nouveaux outils de lutte contre la tuberculose. La Fondation Gates reste déterminée à soutenir les partenaires locaux et mondiaux afin d'accélérer les solutions nécessaires pour sauver des vies et réduire les souffrances liées à cette maladie évitable », a déclaré Trevor Mundel, président du département Santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Alex Pym, directeur des maladies infectieuses chez Wellcome, a ajouté : « Bien que le chemin vers les résultats soit long, le début de cet essai en Afrique du Sud nous rapproche considérablement d'un vaccin efficace pour protéger les personnes les plus exposées au risque de tuberculose. La collaboration mondiale avec les organismes de réglementation, les décideurs nationaux et les communautés concernées est essentielle pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier de ce vaccin, si l'essai est concluant. »

L'essai devrait durer jusqu'à cinq ans et sera suivi de l'analyse des données, puis de la préparation de la soumission des données aux autorités réglementaires.

Lors de l'essai de phase 2b de GSK, le vaccin M72/AS01E a assuré une protection d'environ 50 % (13/1626 contre 26/1663) contre l'évolution vers une tuberculose pulmonaire active pendant trois ans chez des adultes infectés par Mycobacterium tuberculosis et séronégatifs pour le VIH, ce qui est sans précédent depuis des décennies de recherche sur les vaccins antituberculeux. L'Organisation mondiale de la santé estime que sur une période de 25 ans, ce niveau de protection pourrait sauver 8,5 millions de vies, prévenir 76 millions de nouveaux cas de tuberculose et économiser 41,5 milliards de dollars pour les ménages touchés par la tuberculose.

