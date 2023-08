L'Institute of Risk Management (IRM) devient un organisme d'accréditation reconnu par l'Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL)

L'IRM peut désormais élargir son portefeuille et développer, délivrer et décerner des qualifications du niveau 3 au niveau 7 en tant qu'organisme d'accréditation reconnu.

L'International Certificate in Enterprise Risk Management a été enregistré sur le Regulated Qualifications Framework en Angleterre et se situe au niveau 5, ce qui équivaut à la deuxième année d'une licence de trois ans, un diplôme national supérieur ou un diplôme de base.

Stephen Sidebottom, président de l'IRM, a déclaré :

« En recevant la reconnaissance de l'OFQUAL, l'Institute of Risk Management reste à la pointe de l'éducation et du développement professionnel en matière de gestion des risques. L'IRM se consacre à donner aux personnes et aux entreprises du monde entier les moyens de mettre en place des pratiques de gestion des risques résilientes et durables.

Cela signifie qu'en décembre 2023, les candidats qui suivent le certificat international en gestion des risques et qui réussissent la qualification (lorsque les résultats seront publiés au début de l'année prochaine) obtiendront une qualification réglementée.

L'accréditation de l'OFQUAL renforce l'engagement de l'IRM en faveur de l'excellence et sa mission de faire progresser le domaine de la gestion des risques par l'éducation, la recherche et le leadership éclairé. »

L'International Certificate in ERM est une qualification complète conçue pour doter les individus des compétences et des connaissances nécessaires pour identifier, évaluer et gérer efficacement les risques au sein de leur entreprise. La reconnaissance par l'OFQUAL, l'organisme indépendant de réglementation des qualifications, des examens et des évaluations en Angleterre, garantit que le programme répond à des normes de qualité rigoureuses et qu'il est reconnu à l'échelle internationale.

Le certificat a récemment été modifié pour tenir compte des principes et pratiques actuels en matière de gestion des risques. L'évaluation de la gestion des risques est désormais constituée d'un examen sous forme de questionnaire à choix multiples et de trois devoirs.

L'accréditation présente plusieurs avantages pour les étudiants et les employeurs. Pour les étudiants, l'accréditation de l'OFQUAL ajoute de la crédibilité et de la valeur à leur qualification, car elle est soutenue par un organisme de réglementation réputé. Elle leur donne l'assurance que leur expérience d'apprentissage répond aux normes de l'industrie et améliore leur développement professionnel. Les diplômés de l'International Certificate in Enterprise Risk Management peuvent mettre en avant leur expertise et se démarquer sur le marché concurrentiel de l'emploi, augmenter leur potentiel de rémunération et démontrer qu'ils sont à jour et compétents sur le lieu de travail.

Les employeurs tirent également des avantages majeurs de l'accréditation de l'OFQUAL. Ils peuvent être sûrs que les personnes titulaires de l'International Certificate in ERM ont reçu une formation rigoureuse en matière de gestion des risques. En engageant des professionnels certifiés, les employeurs disposent d'un vivier de talents possédant les compétences nécessaires pour identifier, analyser et atténuer efficacement les risques, ce qui renforce la culture globale de gestion des risques au sein de leur entreprise. Cette accréditation permet aux employeurs de prendre des décisions plus éclairées lorsqu'il s'agit de sélectionner des praticiens qualifiés en gestion des risques.

Pour en savoir plus sur l'International Certificate in ERM et sur les autres qualifications et formations de l'Institute of Risk Management, veuillez consulter le site : https://www.theirm.org/quals

À propos de l'Institute of Risk Management :

L'Institute of Risk Management (IRM) est un organisme professionnel de gestion des risques qui se consacre à la promotion des normes les plus élevées en matière d'éducation, de formation et de développement professionnel dans le domaine de la gestion des risques. Fort d'un réseau mondial de membres et d'affiliés, l'IRM dote les individus et les entreprises des compétences et des connaissances nécessaires pour gérer efficacement les risques dans l'environnement commercial complexe d'aujourd'hui.

