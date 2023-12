L'Instituto Coordenadas souligne la position du Maroc à l'avant-garde de l'agenda durable mondial

MADRID, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- La COP28 débute aujourd'hui à Dubaï et durera jusqu'au 12 décembre. Le sommet mondial sur le climat, qui réunit des dirigeants et d'autres entités et parties prenantes influentes, est confronté à l'impératif de faire progresser les engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique. L'engagement des pays du Sud est primordial pour le succès du sommet, et à cet égard, le Maroc se positionne à l'avant-garde des solutions climatiques et se présente comme un promoteur essentiel d'objectifs ambitieux lors de ce sommet.

Le Maroc assume un rôle de leader régional et potentiellement mondial en se faisant le champion d'initiatives ambitieuses dans le domaine des énergies propres. Grâce au soutien du gouvernement et à la collaboration avec les entreprises européennes, le Maroc devient un exemple de dévouement aux énergies renouvelables, et acquiert progressivement le statut de partenaire primordial pour l'Europe. Cette évolution est d'autant plus remarquable que l'Union européenne doit relever le défi de dépasser sa dépendance énergétique à l'égard de la Russie et des combustibles fossiles conventionnels.

Le Royaume du Maroc a concrétisé son engagement en faveur de la transition énergétique par des initiatives novatrices telles que le complexe solaire concentré Noor Ouarzazate, considéré comme la plus grande centrale solaire du monde, qui s'étend sur plus de 3 000 hectares. Le Maroc s'efforce non seulement de renforcer son autosuffisance écologique, mais aussi de produire 52 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030, en doublant la capacité renouvelable entre 2021 et 2026. En outre, la vision stratégique du pays méditerranéen s'étend à un effort conjoint en faveur de l'hydrogène durable, dans le but d'émerger comme une puissance intercontinentale. À cet égard, la Banque mondiale a souligné l'approche du Maroc, en insistant sur le fait que la prolifération de l'énergie solaire et éolienne pourrait non seulement stabiliser l'économie, mais aussi créer des milliers d'emplois chaque année, un aspect impératif dans une nation aux prises avec un taux de chômage de 11,2 %.

L'Union européenne s'est stratégiquement alignée sur l'évolution écologique du Maroc par le biais du programme de partenariat durable UE-Maroc, signé à l'automne dernier. Il s'agit du premier partenariat durable que l'UE signe avec un pays partenaire. L'UE a contribué à hauteur de 115 millions d'euros afin de faire progresser la dimension externe du Green Deal européen par des actions sur le terrain. Ce partenariat met l'accent sur les chaînes de valeur durables, la conservation des forêts et la création d'emplois. Cette collaboration pionnière entre l'UE et le Maroc témoigne d'une aspiration commune à faire face à l'urgence climatique, faisant du Maroc un modèle de collaboration au-delà de l'UE. En outre, cette réalité met en évidence la perception qu'a l'UE du Maroc en tant qu'allié clé et engagé pour faire face aux défis mondiaux. Il convient de rappeler que le Maroc est un partenaire essentiel des politiques extérieures de l'UE, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de migration et de commerce, et qu'il soutient l'UE dans les forums internationaux.

En prévision de la COP28, le Maroc a renforcé ses liens avec l'Union européenne. La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné la détermination commune des deux parties à mettre en œuvre des projets durables sur le plan environnemental. Lors de la COP28, le Maroc se présentera comme un leader indéfectible de l'action climatique, un partenaire essentiel prêt à contribuer de manière conséquente à l'atténuation de la crise énergétique européenne. Sa position proactive et collaborative, soutenue par des données solides, augure d'une trajectoire optimiste vers un avenir durable.

