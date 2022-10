L'insurtech singapourienne , bolttech, obtient un investissement de série B pour poursuivre sa croissance rapide à l'échelle mondiale

Tokio Marine, aux côtés d'autres actionnaires, dirigera le cycle de financement de série B de bolttech, qui fait suite au cycle de financement de série A le plus important jamais réalisé par une insurtech

SINGAPOUR, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- bolttech, l'une des insurtech internationales à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui que Tokio Marine, aux côtés d'autres actionnaires, dirigera le cycle de financement de série B de l'entreprise. Cet investissement porte la valeur de bolttech, la seule licorne insurtech de Singapour, à environ 1,5 milliard de dollars, un an après la clôture du plus important cycle de financement de série A jamais réalisé pour une insurtech.

Un des principaux fournisseurs d'assurance intégrée au monde, bolttech est une insurtech mondiale B2B2C qui exploite sa plateforme d'assurance pionnière pour mettre en relation les assureurs avec les distributeurs et leurs clients. Grâce à des licences qui lui permettent de mener ses activités sur plus de 30 marchés en Asie et en Europe et dans les 50 États américains, la plateforme de bolttech fournit aux entreprises du secteur de l'assurance et d'autres secteurs, ce dont elles ont besoin pour proposer des produits d'assurance répondant aux besoins évolutifs de leurs clients en matière d'assurance et de protection à l'ère du numérique. Cette connectivité permet aux partenaires de bolttech de réinventer leurs modèles économiques pour trouver de nouvelles sources de revenus, accélérer la transformation numérique et approfondir les relations avec leurs clients.

bolttech a connu une croissance rapide depuis sa création en 2020. L'entreprise cotera désormais environ 50 milliards de dollars US de primes annualisées à travers sa plateforme d'assurance basée sur la technologie, plateforme la plus importante au monde. À l'échelle mondiale, la plateforme d'assurance de bolttech met en relation plus de 800 partenaires de distribution avec plus de 200 fournisseurs d'assurance et propose plus de 6 000 variantes de produits.

Le partenariat avec Tokio Marine en tant qu'investisseur stratégique vient renforcer les capacités et la portée de bolttech, en améliorant sa capacité de distribution, l'innovation de ses produits et sa rentabilité . Les résultats de la série B seront principalement utilisés pour soutenir la poursuite de la croissance mondiale de l'entreprise.

Rob Schimek, directeur général du groupe bolttech, a déclaré : « La présence d'un investisseur principal de l'envergure et de la réputation de Tokio Marine confirme la confiance des investisseurs internationaux dans la force du modèle économique de bolttech, dans notre proposition de valeur à long terme et dans notre rôle dans l'avenir de la distribution d'assurance. Tokio Marine sera un partenaire stratégique essentiel dans la poursuite de l'accélération de notre stratégie de croissance et de notre expansion mondiale. »

Masashi Namatame, directeur général de Tokio Marine, responsable numérique du groupe, a déclaré : « Tokio Marine se réjouit d'avoir l'opportunité de diriger le cycle de financement de série B de bolttech, et de soutenir bolttech dans son incroyable trajectoire de croissance, en tant que partenaire stratégique. La taille et l'ampleur de la plateforme de bolttech, associées à ses capacités technologiques et numériques de pointe, ainsi qu'à sa vaste expérience en matière d'assurance, font de bolttech un leader incontesté dans le domaine de l'insurtech. Nous avons hâte de travailler avec bolttech pour profiter des opportunités commerciales qu'offrira notre nouveau partenariat stratégique. »

