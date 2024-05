L'intégration de Microsoft Copilot de Templafy est désormais disponible sur Microsoft Teams

COPENHAGUE et NEW YORK, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Templafy, un leader de l'automatisation des documents, annonce aujourd'hui le lancement de l'intégration Templafy M365 Microsoft Copilot, qui est désormais disponible pour les utilisateurs directement via l'application Microsoft Teams, leur permettant de produire de meilleurs documents commerciaux plus rapidement.

Conçu pour s'intégrer parfaitement à la fonctionnalité de recherche de Microsoft Copilot, Templafy permet aux utilisateurs de créer des documents de meilleure qualité, en fournissant un accès immédiat à des bibliothèques de modèles et de contenus d'entreprise à jour, ainsi que la création de documents entièrement automatisée lorsqu'ils travaillent dans Teams. Les utilisateurs peuvent désormais demander à Microsoft Copilot à rechercher des modèles spécifiques lorsqu'ils commencent à créer des documents, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et la précision. À partir de là, le moteur de compilation de documents de Templafy, qui combine des données basées sur des règles et de l'IA générative, crée un document conforme à la marque, tout en permettant aux utilisateurs d'y apporter des modifications via une suite d'outils de productivité et d'IA, avant de les enregistrer dans le canal Teams.

Templafy, avec sa solution préférée, a été sélectionnée pour participer à la construction d'une intégration de Copilot en raison de ses fonctionnalités natives M365 et Teams. En plus d'être disponible pour les utilisateurs via Teams, Templafy est également disponible sur Microsoft AppSource, le magasin Teams et Azure Marketplace.

Oskar Konstantyner, vice-président des produits chez Templafy, a déclaré : « Notre partenariat étroit avec Microsoft tout au long de la dernière décennie nous a permis de travailler ensemble dans de multiples domaines pour découvrir et créer les meilleures solutions de génération de documents pour les grandes entreprises. Dans cette nouvelle vague d'IA, cette collaboration présente davantage d'opportunités communes pour donner aux clients l'accès à des outils qui leur permettront de créer des documents commerciaux de haute qualité qui stimulent le chiffre d'affaires, la réputation et la différenciation. Nous sommes impatients de voir la valeur que la puissance combinée de Copilot et du moteur de compilation de documents de Templafy apporte aux clients, les rapprochant ainsi un plus plus de l'élimination du travail manuel sur les documents. »

« Grâce à Microsoft AppSource, les clients du monde entier peuvent facilement trouver des solutions partenaires sur mesure spécifiques à leur secteur d'activité qui fonctionnent avec les produits qu'ils utilisent déjà, a déclaré Giovanni Mezgec, vice-président, Modern Work + Business Applications Field & Partner Marketing chez Microsoft Corp. Nous sommes heureux d'accueillir l'intégration de Templafy M365 avec Microsoft Copilot dans l'application Microsoft Teams. »

À propos de Templafy

Templafy est la plateforme de génération de documents de nouvelle génération qui permet aux entreprises de stimuler leur chiffre d'affaires et leur réputation grâce aux documents.

Templafy protège l'intégrité des entreprises grâce à la gestion de la marque, de la sécurité de l'information, des aspects juridiques et de la gouvernance de l'IA, en garantissant une conformité totale avec les politiques et les directives de l'entreprise. De l'accès immédiat aux modèles d'entreprise conformes à la marque directement dans Microsoft Office, à la compilation entièrement automatisée d'une proposition commerciale dans Salesforce en passant par tous les flux de travail de contenu, entre autres, la plateforme permet aux employés de créer des documents commerciaux plus rapidement afin de se concentrer sur le travail qui compte.

Fondée au Danemark en 2014, Templafy est une organisation mondiale avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. Templafy prend en charge plus de 3,8 millions d'utilisateurs et travaille avec des entreprises comme KPMG, IKEA et BDO afin d'éliminer le travail manuel sur les documents au sein de leurs organisations.

