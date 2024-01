L'inter airport China 2024 se prépare pour un événement révolutionnaire

Un développement axé sur l'innovation, connecter le monde

PÉKIN, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le secteur mondial de l'aviation a connu de profondes mutations ces dernières années, et la Chine est à l'avant-garde en matière de développement de l'industrie aéroportuaire. Mettant l'accent sur la sécurité, la durabilité, les technologies de pointe et une conception axée sur les passagers, les progrès de la Chine reflètent une tendance plus large de l'évolution des infrastructures aéronautiques mondiales. Parallèlement, la Chine participe de manière proactive aux discussions mondiales autour de l'aéronautique en présentant ses stratégies de développement spécifiques aux aéroports internationaux, aux compagnies aériennes et aux autorités de l'aviation civile. Cet effort lui permet non seulement de renforcer la visibilité des marques et des innovations exclusives de la Chine, mais également de consolider sa position sur le marché mondial de l'aviation.

D'un autre côté, l'attrait du marché chinois attire d'importants investissements étrangers pour le développement de l'industrie aéroportuaire. Les acteurs internationaux sont désireux d'exploiter ce potentiel de croissance, cherchant à nouer des partenariats synergiques avec des entités chinoises. Cette tendance est marquée par un engagement commun à résoudre les problèmes en collaboration et à partager les connaissances, dans le but de faire progresser mutuellement la technologie aéroportuaire, l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de l'expérience des clients.

En tant que principal forum du secteur des infrastructures aéroportuaires en Chine, l'inter airport China a connu huit éditions réussies à Pékin, attirant plus de 20 000 professionnels issus d'un large éventail de secteurs, notamment la gestion des aéroports, les opérations des compagnies aériennes, la conception et la construction d'aéroports, et l'aviation civile. Au cours des deux dernières décennies, l'inter airport China s'est imposé comme une plateforme cruciale pour présenter l'évolution florissante du secteur chinois de la construction aéroportuaire tout en faisant progresser les collaborations mondiales dans le secteur de l'aviation. L'année 2023 a été capitale pour RX qui a élargi la portée de sa marque en lançant l'inter airport China | South, contribuant ainsi au développement d'un pôle aéroportuaire de classe mondiale dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Le succès de l'événement suscite d'importantes attentes pour l'édition de l'année prochaine.

L'inter airport China 2024 constitue une excellente plateforme pour engager des discussions significatives avec des leaders mondiaux et des acteurs clés concernant les dernières tendances et les solutions innovantes en matière de développement de l'industrie aéroportuaire.

Nouveau contenu : une exposition complète attirant plus de 5 000 professionnels de l'industrie

La 9e édition de l'inter airport China, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au China International Exhibition Centre de Pékin, promet d'être un événement essentiel dans le calendrier du secteur de l'aviation. Avec pour thème « Un développement axé sur l'innovation, connecter le monde », l'exposition vise à mettre en lumière les approches collaboratives et innovantes dans le domaine de l'aviation civile, en mettant l'accent sur l'évolution des infrastructures aéronautiques intelligentes. L'exposition proposera une vitrine de l'innovation qui mettra en évidence les dernières avancées technologiques dans le domaine des opérations aéroportuaires, ainsi qu'une zone d'exposition mondiale où les entreprises internationales présenteront leurs produits et services liés à l'aviation. Les principaux dirigeants de l'industrie et un large éventail d'acteurs du milieu de l'aviation civile sont attendus. Le site de 10 000 mètres carrés devrait attirer 5 000 professionnels des aéroports, des compagnies aériennes, des instituts de conception, des entreprises de construction, des instituts de recherche et des agences gouvernementales, facilitant ainsi l'échange de technologies de pointe et encourageant les partenariats stratégiques et le développement de l'industrie.

Nouveau format : la fusion d'une conférence et d'une exposition pour susciter de nouvelles idées et présenter les dernières tendances

Faisant pleinement partie de l'exposition, l'inter airport Exchange sert de plateforme thématique interactive où les principaux leaders d'opinion et les professionnels de l'industrie se réunissent pour discuter des dernières avancées technologiques, des perspectives politiques et des futurs développements dans des segments clés du secteur.

L'inter airport Exchange s'est développé en même temps que l'industrie et se tient avec succès à Daxing (Pékin), en ligne et à Canton. Engagée dans une démarche d'innovation continue, la conférence a gagné en importance et en influence grâce au soutien actif et à la participation des aéroports, des compagnies aériennes, des agences gouvernementales, des instituts de planification et de conception, des organismes de recherche, des leaders de l'industrie, sociétés de conseil et des médias du monde entier.

Du 4 au 6 septembre 2024, la quatrième édition de l'inter airport Exchange 2024 se déroulera au China International Exhibition Centre à Pékin. L'événement rassemblera plus de 60 experts de l'industrie, leaders d'opinion et cadres supérieurs de grandes entreprises qui se pencheront sur les sujets d'actualité du secteur, partageront les résultats de leurs recherches, exploreront les applications innovantes et traceront la voie de l'avenir de l'industrie. Les participants discuteront des possibilités, des défis et du futur programme de recherche pour le secteur.

Élargir ses horizons : découvrir de nouvelles approches pour promouvoir votre produit, se tenir au courant des dernières tendances et interagir avec des pairs de l'industrie

Notre engagement vise désormais à créer continuellement de nouvelles opportunités de mises en relation à fournir des services à l'industrie tout au long de l'année.

L'inter airport GO :

L'équipe du projet s'est rendue sur les stands de Weihai Guangtai, CIMC Tianda, Siemens, ADB Safegate, Vanderlande, Airsafe, l'aéroport international de Pékin-Daxing, l'aéroport international de Canton-Baiyun, l'aéroport international de Shanghai-Pudong, l'aéroport de Nantong Xingdong et China Southern Airlines. Ils ont discuté avec les exposants et les visiteurs qui ont exprimé leur satisfaction à l'égard de l'événement.

L'inter airport Talk :

L'événement a attiré plus de 3 000 cadres de grands groupes aéroportuaires, aéroports et entreprises de construction de l'aviation civile à l'échelle nationale, dont beaucoup ont participé régulièrement depuis le premier chat en ligne. Les niveaux de satisfaction du public et des entreprises participantes au cours de chaque retransmission en direct a toujours dépassé la barre des 95 %.

L'inter airport JOURNEY :

Ce voyage d'étude international s'articule autour de la portée mondiale de l'inter airport de RX. L'équipe accompagne les dirigeants d'entreprises chinoises qui participent à des sessions de networking international et à des réunions dans divers salons de l'industrie aéroportuaire.

La 25e édition de l'inter airport Europe à Munich, en Allemagne

Du 7 au 9 octobre 2025 au Neue Messe München, à Munich, en Allemagne

Le 23e Dubai Aiport Show

Du 14 au 16 mai 2024, au Dubai World Trade Centre, aux Émirats arabes unis

L'inter airport Southeast Asia

Du 25 au 27 mars 2025, au Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, à Singapour

L'inter airport China 2024 arrive bientôt

L'inter airport China s'apprête à accueillir un nouvel événement industriel et à aborder la nouvelle année avec une énergie renouvelée. Cet événement constitue une plateforme essentielle pour présenter des produits de pointe et des technologies pionnières, tout en améliorant la visibilité de la marque et en élargissant la portée du marché. Il réunira des leaders de l'industrie et des professionnels chevronnés pour des discussions approfondies et de précieuses opportunités de mise en relation. L'inscription des exposants est désormais ouverte, et nous vous invitons chaleureusement à participer à ce salon de l'industrie aéroportuaire et à prendre part à une série d'activités passionnantes tout au long de l'année.

Pour toute demande de renseignements :

Penny Pei

E-mail : [email protected]

Tél. : +86 (0)10 5933 9392

À propos de RX China

Fort d'une croissance rapide depuis plus de 40 ans, RX s'est fait un nom en tant qu'organisateur d'événements professionnel et respecté dans la Grande Chine. Il possède une flotte de sociétés en propriété exclusive et de coentreprises qui organisent chaque année plus de 70 salons professionnels dans 12 secteurs industriels en Chine, en se concentrant exclusivement sur 7 pôles, à savoir la fabrication automobile, la fabrication électronique, la fabrication de matériaux, les cadeaux et la vente au détail, la médecine et les soins de santé, l'impression et l'emballage, ainsi que la restauration et l'alimentation. En outre, RX Chine organise plus de 100 événements en ligne et propose des outils numériques tout au long de l'année afin de promouvoir les relations commerciales, les transactions et le partage des connaissances.