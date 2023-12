Linx e Instituto Propague lançam o Giro Varejo

Relatório vai apresentar um balanço detalhado de como as principais datas sazonais impactam o varejo brasileiro

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A fim de avaliar como o varejo se movimenta durante as principais datas do ano, como Natal, Dia das Mães e Black Friday, a Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, em parceria com o Instituto Propague, anuncia o lançamento do Giro Varejo. Trata-se de um relatório que apresenta os dados da movimentação do setor durante as datas comemorativas e as principais tendências do comércio varejista.

Com periodicidade sazonal, a análise qualitativa realizada pelos pesquisadores do instituto visa auxiliar gestores e varejistas na tomada de decisões estratégicas para seus negócios. Segundo Amanda Stelitano, pesquisadora do Instituto Propague, o propósito da parceria é fornecer um relatório abrangente, contendo dados de mercado e um balanço das datas mais relevantes para o setor. "Queremos compartilhar essas análises com o maior número possível de interessados, desde o pequeno comerciante até o grande varejista. Todos podem se beneficiar e aproveitar os melhores insights para impulsionar o crescimento de seus negócios", explica Stelitano.

Tiago Mello, CPO e CMO da Linx, destaca a importância desse tipo de material para o empreendedor. "Grande parte do varejo passa por nossas soluções aqui na Linx, e acreditamos que compartilhar análises detalhadas é crucial para fortalecer a indústria. Esta parceria com o Instituto Propague reflete nosso compromisso em fornecer dados valiosos que impulsionam o sucesso de diversos players do setor, desde pequenos comerciantes até grandes varejistas", enfatiza o CMO.

Na primeira edição, lançada no início de dezembro com o balanço da Black Friday, o estudo apresenta alguns destaques importantes. Por exemplo, o PIX registrou um crescimento expressivo de 202% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, entre 2022 e 2023, observou-se um aumento significativo de 26% no volume de transações via crédito durante a Black Week. É digno de nota que, durante a própria Black Friday, o cartão de crédito movimentou sozinho 31% a mais do que no pré-Black Friday deste ano, destacando-se como um dos principais destaques dessa análise.

Metodologia

Buscando oferecer uma visão diferenciada do mercado com dados precisos e imparciais, todos os dados utilizados para gerar o relatório são desassociados de qualquer informação que possa identificar, direta ou indiretamente, os clientes das empresas. "Dessa forma, exploramos o perfil do consumidor brasileiro nesta Black Friday por meio de suas preferências de compra e analisamos as principais evoluções nos canais de vendas dos lojistas: online, vendas presenciais e omnichannel", conclui Amanda.

Para proporcionar acesso fácil às valiosas informações contidas neste estudo, o relatório está disponível para download no site do Instituto Propague ( https://institutopropague.org/pagamentos/giro-varejo-black-friday-2023/ ).

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com ampla atuação em vários segmentos do varejo e um portfólio composto por mais de 180 soluções, a Linx ajuda desde pequenos empreendedores a grandes varejistas, oferecendo o maior ecossistema para o varejo da América Latina e emitindo mais de 2.7 bilhões de notas fiscais anualmente. Em 2023, foi reconhecida pelo Prêmio Valor Inovação Brasil como uma das cinco empresas mais inovadoras no setor de tecnologia da informação. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

Sobre o Instituto Propague

O Instituto Propague é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu em 2019 e tem a missão de expandir o debate sobre o sistema financeiro no Brasil por meio da produção de conteúdo, tornando-o mais acessível e inclusivo. Como plataforma de conteúdo, acredita que compreender o sistema financeiro é fundamental para criar um bom ambiente de negócios, estimular a competição, aprimorar a demanda por serviços e desenvolver inovações.

