Linx e Stone lançam um episódio especial do 'Pod do Varejo' sobre o balanço econômico do setor no 1º semestre de 2023

SÃO PAULO, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, acaba de lançar um episódio especial do 'Pod do Varejo', videocast produzido pela companhia. O programa apresenta um balanço do setor no primeiro semestre de 2023, abordando o cenário econômico e as perspectivas para os próximos meses. Os convidados para esse episódio são Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, e Bruna Cataldo, Head de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Propague, responsáveis pelo 'Índice de Atividade Econômica Stone Varejo', que está em sua sexta edição e apresenta dados mensais de movimentação no setor. O estudo é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, que é a principal parceira do empreendedor brasileiro, em conjunto com o Instituto Propague , que busca expandir o debate sobre o sistema financeiro no Brasil por meio da produção de conteúdo.

Disponível no YouTube e no Spotify, o 'Pod do Varejo' foi lançado há um mês e aborda temas, como experiência do cliente, estoque, logística, fornecedores, gestão de pessoas e tendências do setor. Seu objetivo é trazer inspiração, inovação e dicas práticas para o universo do varejo, a fim de impulsionar os negócios de forma rentável, competitiva e sustentável por meio da tecnologia.

A cada episódio, quinzenalmente, o programa recebe representantes de grandes marcas para compartilhar suas experiências, fornecendo insights valiosos sobre tecnologia, estratégias de marketing, atendimento ao cliente, gestão de dados e outros temas relevantes.

O host do Pod do Varejo, CMO e CPO da Linx, Tiago Mello, reforça a importância do projeto. "Como líderes em soluções tecnológicas para o varejo, além de inovação, estamos sempre em busca de fornecer conteúdos relevantes para nossos clientes e parceiros. Por isso, acreditamos que os temas que vêm sendo apresentados em nosso podcast são essenciais não só para varejistas, mas para o mercado como um todo, que tem passado por mudanças significativas por conta da tecnologia e do comportamento do consumidor. Temos muitas novidades planejadas para os próximos encontros e sabemos que ainda há muito a ser discutido. Convido a todos a assistir, ouvir e participar conosco", finaliza.

Episódios anteriores

No primeiro episódio, Guga Schifino, diretor de novos negócios, e Bruno Maia, head de produtos de inteligência artificial, ambos da Linx, abordaram o tema 'Algoritmos no Carrinho: Como a IA transformará o varejo do amanhã'. Durante a conversa, exploraram o impacto da inteligência artificial no setor varejista, destacando a revolução na experiência do cliente por meio da personalização de recomendações de produtos com base em dados comportamentais e históricos de compra. Além disso, discutiram como a IA contribui para a automação de processos, a otimização da cadeia de suprimentos e a melhoria da eficiência operacional das empresas varejistas

Já o segundo episódio contou com a participação de Adriana Auriemo, sócia-diretora da Nutty Bavarian (rede de nuts glaceadas que já conta com mais de 100 franquias e +500 pontos de venda), e Fabiana Estrela, diretora executiva da Associação Brasileira de Franchising (ABF), que abordaram o crescimento das franquias no Brasil, quais skills são necessárias para quem quer se aventurar nesse mercado e as oportunidades de empreendedorismo e expansão que as franquias oferecem, já em um modelo de negócio estabelecido, suporte contínuo e reconhecimento de marca.

O terceiro episódio trouxe o case de marca da Pantys: uma revolução no varejo feminino. Duda Camargo, co-fundadora da Pantys foi a entrevistada e contou sobre o desafio de lançar um produto no mercado e ainda ter que educar o público para uma nova categoria de produtos nunca antes vista. A marca foi vanguardista no mercado de lingeries funcionais, oferecendo produtos que combinam conforto, informação de moda e sustentabilidade. Conheça também todos os bastidores da jornada da empresa, desde a criação do produto, ganho de escala, produção, sua jornada omnichannel e a consolidação da imagem de marca.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam desde empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

FONTE Linx

SOURCE Linx