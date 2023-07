Linx firma parceria com GoJiraf

Lojistas que já contam com a Linx Commerce terão a maior plataforma de live shopping da América Latina integrada à solução

SÃO PAULO, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, por meio de sua vertical de Digital, acaba de assinar um acordo estratégico com a GoJiraf, plataforma de live shopping pioneira na América Latina. Com a parceria, a ferramenta da GoJiraf passa a ser conectada nativamente à Linx Commerce, considerada a melhor plataforma de e-commerce do Brasil, de acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Os números da Linx Commerce comprovam a confiança dos clientes ativos e parceiros de negócios. São mais de 5,5 milhões de pedidos transacionados nos últimos 12 meses e mais de R$ 3,3 bilhões transacionados no mesmo período. Com estabilidade e segurança de 99,9% uptime, sem riscos de queda. Com a Linx Commerce, o cliente tem uma loja virtual com recursos personalizáveis e de fácil gerenciamento, em um ambiente estável e inteligente, adaptado para integrar sistemas externos e suportar grandes tráfegos.

Com isso, a parceria entre Linx e GoJiraf oferece mais um recurso para os varejistas, tornando a Linx Commerce ainda mais completa, pois de acordo com o estudo Censuswide, realizado pela Wunderman Thompson Commerce, 35% dos consumidores brasileiros já compraram itens em lives e, em pesquisa da Behup, 88% dos consumidores brasileiros responderam que pretendem participar de lives commerce no futuro.

Daniel Mendez, diretor da Linx Digital no segmento de Commerce, comemora a parceria. "Nos unindo com a primeira ferramenta de live shopping na América Latina, temos como objetivo, mais uma vez, levar o que há de mais inovador no mercado ao nosso cliente. Além de uma nova forma de exposição de produto e marca, sabemos que esse produto traz ganhos em conversão e vendas aos varejistas. Até 2026, a expectativa é que o live shopping represente até 20% do Global E-Commerce. Com essa tecnologia, que cresceu muito após a pandemia, a ideia é que nossos clientes transformem as compras online em uma experiência cada vez mais interativa e inovadora".

Para Agustín Campos, cofundador e CEO da GoJiraf, além de expandir o negócio, a parceria trará benefícios para o consumidor. "Estamos muito orgulhosos por termos sido selecionados pela Linx, líder em tecnologia de varejo, para sermos sua plataforma exclusiva de live shopping. Essa parceria nos dá a oportunidade de oferecer as melhores soluções de vídeo commerce para milhares de marcas no Brasil. Nosso principal objetivo é melhorar e enriquecer a experiência de compra online, aumentando exponencialmente os resultados dessas marcas. Estamos confiantes de que essa parceria estratégica será um fator-chave para o desenvolvimento e a diversificação do live shopping na América Latina."

O live shopping (vendas ao vivo) está ganhando cada vez mais espaço com influenciadores e empresas, pois é a modalidade que mais aproxima o consumidor da experiência de comprar em uma loja física. Isso porque o vendedor mostra o produto e tira dúvidas em tempo real, mas o cliente continua no conforto de casa. Além disso, as lives podem oferecer conteúdo, brindes e/ou descontos. Existem ainda opções que contam com influenciadores digitais, o que também chama ainda mais a atenção do público.

Agustín Campos reforça "sabemos que as compras ao vivo aumentam exponencialmente a conversão e o engajamento, pois levam a experiência de compra da loja física para a loja online, humanizando o vínculo com o consumidor e oferecendo uma experiência interativa e imersiva, perfeitamente integrada às plataformas de comércio eletrônico das marcas. Os consumidores não precisam instalar nenhum aplicativo, eles se conectam facilmente por meio de um link, que pode ser compartilhado via Whatsapp, e-mail ou redes sociais."

Os números da Adobe Analytics Data sobre live commerce também comprovam o sucesso. As compras realizadas em lives shopping têm 40% menos devoluções, a conversão é de 8 a 30% (versus 1.5% em e-commerce tradicional), há 80% menos de abandonos de compra, e o tempo de permanência é 3x maior do que no e-commerce tradicional. Diante desse cenário, Daniel Mendez acredita que a parceria é mais um recurso para os lojistas e clientes da Linx expandirem o seu negócio. "O e-commerce é um dos segmentos do varejo mais promissores, com a expectativa de crescer, somente neste ano, 20%. O live shopping se tornou uma ferramenta essencial para quem quer atrair novos consumidores e ter clientes mais satisfeitos com suas compras", finaliza.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam desde empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

Sobre a GoJiraf

A GoJiraf é uma startup líder e pioneira na América Latina, oferecendo soluções inovadoras de Vídeo Commerce para empresas e marcas. A plataforma GoJiraf Live Shopping, em suas diversas modalidades, impulsiona exponencialmente a conversão e o engajamento no e-commerce das marcas. Ofereça aos clientes uma experiência de compra online altamente interativa, imersiva e dinâmica, acelerando o processo de conversão. Para mais informações, acesse www.gojiraf.com.

FONTE Linx

SOURCE Linx