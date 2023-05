Linx lança jornada de experiências imersivas para o varejo em sua matriz

Além do laboratório para experimentação de novas tecnologias, o Linx eXperience conta com uma central de monitoramento e de dados, meeting room e até estúdio de podcast

SÃO PAULO, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Como proporcionar ao varejista a real experiência de um software de gestão e mostrar para ele como será, na prática, o varejo do futuro? Essa foi a indagação que levou a Linx, empresa líder de tecnologia para este setor, a investir no Linx eXperience, um complexo com quatro espaços interligados dentro da própria sede da empresa, na região de Pinheiros, em São Paulo.

Para oferecer aos varejistas uma experiência completa das soluções e apresentar as novidades e inovações do segmento, a companhia abre as portas do Linx eXperience Lab, uma espécie de showroom interativo onde o visitante pode ter uma experiência prática de como ficará a sua loja, o seu e-commerce, a sua logística e como será a sua reunião de gestão com dashboards de desempenho de vendas, operação e financeiro usando as mais novas tecnologias da Linx. Trata-se de uma experiência completa, que contempla toda a jornada do varejista, desde a concepção da loja até a estratégia de crescimento do negócio.

"Um grande desafio do setor de tecnologia como um todo é fazer com que nossos produtos se tornem tangíveis para o cliente. Mais do que explicar com palavras, a Linx está materializando esses conceitos e mostrando como nossos softwares e soluções podem ser grandes aliados do varejista não só em relação à gestão do negócio, mas em seu crescimento, em seus resultados, em suas vendas", destaca Gilsinei Hansen, Chief Operating Officer (COO) da Linx.

Outra novidade é o lançamento do Linx eXperience Cast, espaço de podcasts que será utilizado para geração de conteúdo especializado para empreendedores. "A Linx já é uma referência de inovação para o varejista. Por isso, nada mais natural do que expandir nossa comunicação de modo que possamos levar ainda mais informação sobre o setor por meio de conteúdos direcionados, com apoio de convidados que são destaque nesse negócio", completa o CMO e CPO da Linx, Tiago Mello, indicando que o estúdio de podcasts será utilizado para receber lideranças do varejo.

A Linx também oferece para visitação o Linx eXperience Center, espaço destinado ao monitoramento dos sistemas, tanto na perspectiva do consumidor quanto do próprio varejista. O espaço conta com um time de especialistas atentos e sempre a postos para resolver qualquer anormalidade e que ainda reporta, em tempo real, índices importantes para o varejo; além do Linx eXperience Meeting, uma sala de reuniões localizada no 20° andar do edifício-sede, com vista privilegiada do alto da cidade e que oferece diferentes recursos tecnológicos.

Democratização da tecnologia

Inspirado na necessidade dos clientes de vivenciarem as tecnologias mais inovadoras que estão à disposição do varejo, o Linx eXperience leva ao Lab soluções para comércios de todos os tamanhos. "O Linx eXperience Lab é um sonho antigo e a nossa expectativa é que o novo espaço receba os principais varejistas do país, proporcionando uma experiência única sobre as tendências e futuro do varejo. Nosso intuito é mostrar como a tecnologia da Linx pode facilitar processos do dia a dia de diferentes tipos de negócio, ajudando-os a crescer e a atingir os seus objetivos, já que conhecemos as tendências do setor e sabemos o virá em breve.", enfatiza Hansen.

O COO da Linx acrescenta ainda que "esta é uma maneira de democratizar a tecnologia e oferecer um 'test drive' aos empreendedores, além de identificar oportunidades de aumentar a produtividade, dar suporte à operação e alavancar as vendas", finaliza.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo., é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam de empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

FONTE Linx

SOURCE Linx