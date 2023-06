Linx lança podcast do varejo com dicas e cases do setor

SÃO PAULO, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ --

A Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, lançará nesta semana o Pod do Varejo, seu podcast focado no setor. O primeiro episódio irá ao ar no dia 15 de junho e estará disponível no YouTube e no Spotify .

A cada edição, o programa receberá representantes de grandes marcas para compartilhar suas experiências, fornecendo insights valiosos sobre tecnologia, estratégias de marketing, atendimento ao cliente e gestão de dados, entre outros temas, e ainda será conduzido por um host especialista no tema abordado.

O episódio de lançamento será apresentado por Tiago Mello, CMO e CPO, e terá a participação de Guga Schifino, diretor de novos negócios, e Bruno Maia, head de produtos de inteligência artificial, todos da Linx. As edições seguintes contarão com a participação de importantes nomes do mercado, como Adriana Auriemo, sócia-diretora da Nutty Bavarian, e Fabiana Estrela, diretora executiva da ABF.

"Como líderes em soluções tecnológicas para o varejo, estamos sempre buscando levar, além de inovação, conteúdos relevantes para nossos clientes e parceiros. Com isso, estamos muito satisfeitos em anunciar o lançamento do nosso próprio podcast, que pretende receber grandes nomes do mercado varejista", explica Tiago Mello, CMO e CPO da Linx.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo., é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam de empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa





Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2101889/Pod_do_Varejo.jpg

FONTE Linx

SOURCE Linx