Lionpoint Group amplia o alcance geográfico e a amplitude de serviços com aquisição pela Alpha FMC

NOVA YORK, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Lionpoint Group, premiada empresa global de consultoria de tecnologia e operações, agora faz parte da Alpha FMC, plc, empresa listada na UK-AIM (AIM. AFM). A aquisição da Lionpoint pela Alpha ajudará a aumentar o alcance geográfico, a amplitude de serviços para gestores de investimento alternativos, investidores e consultores, e a gama de clientela, de forma a incluir clientes multiestratégicos que combinam ativos tradicionais e alternativos. Ao unir forças, ambas as empresas complementam suas capacidades como empresas de investimento alternativo atendendo cada vez mais investidores de varejo e outros gestores de ativos tradicionais, remodelando drasticamente os requisitos dos clientes.

"A Lionpoint é uma adição fantástica à Alpha e se alinha com nossa estratégia de aumentar nossos recursos no crescente cenário de investimento alternativo e nossa presença na América do Norte", disse o CEO global da Alpha, Euan Fraser. "Ela traz uma base complementar de clientes de primeira classe, soluções de tecnologia líderes e parcerias com os principais fornecedores, além de uma sólida equipe global de gestão e cultura que ajudarão a duplicar os negócios em quatro anos. Estamos ansiosos para desenvolver nossos negócios juntos."

Nos termos da aquisição, os cofundadores Nick Moore e Jonathan Balkin continuarão a liderar a equipe Lionpoint que compreende mais de 120 consultores de operações e tecnologia, distribuídos por cinco escritórios internacionais em Nova York, Denver, Londres, Genebra e Sidney. "Acreditamos que a expansão da Lionpoint em novas áreas não poderia ter acontecido em um momento melhor ou com uma empresa melhor", disse Moore. "Como uma equipe de gestão, estamos entusiasmados em nos tornarmos parte de uma empresa cujos valores centrais se alinham com os da Lionpoint e sustentam uma cultura de inovação."

Jonathan Balkin acrescentou: "Esta parceria está alinhada diretamente com as mudanças que estamos vendo no setor. Nossos recursos estão sendo expandidos para ajudar os gestores de investimento alternativo a se manter à frente das rápidas mudanças na indústria e descobrir novas oportunidades, oferecendo uma experiência especializada em estratégia, operações e tecnologia. Juntos, a Alpha e a Lionpoint podem oferecer soluções de dados e tecnologia mais abrangentes e inovadoras à medida que o mercado muda para uma abordagem multiestratégica para a gestão de ativos."

A Lionpoint é uma parceira certificada de implementação de mais de 20 tecnologias especializadas de mercados privados e recebeu o prêmio de melhor empresa consultiva de tecnologia da Europa para 2021 pela Private Equity Wire.

A Reed Smith LLP atuou como consultor jurídico e a Equiteq como banqueiro de investimentos para a Lionpoint Holdings durante toda a transação.

Sobre a Alpha FMC ( www.alphafmc.com )

A Alpha FMC é uma provedora líder global de serviços especializados de consultoria para os setores de gestão de ativos, gestão de patrimônio e seguros. Com mais de 430 consultores em doze escritórios que abrangem Reino Unido, Europa, América do Norte e Ásia, a Alpha tem a maior equipe dedicada do setor. A Alpha prestou serviços de consultoria a mais de 400 clientes, incluindo 85 por centro dos 20 maiores gestores globais de ativos da AUM e diversas outras empresas do lado da compra.

Sobre a Lionpoint ( www.lionpointgroup.com )

O Lionpoint Group é uma empresa líder global em consultoria que oferece soluções de transformação de operações e capacitação de tecnologia para o mercado de investimentos alternativos. Nossos consultores têm vasta experiência em private equity, imobiliário, infraestrutura e dívida privada. Nossos principais serviços incluem consultoria estratégica, otimização de modelo operacional, seleção de roteiro de tecnologia e integração de sistemas para resolver os complexos desafios operacionais e tecnológicos em todo os ambientes de front-office, middle-office e back-office.

