LionsBot et WISAG présentent l'innovation robotique axée sur les praticiens avec le R5 avant Interclean 2026

SINGAPOUR, LONDRES et FRANCFORT, Allemagne, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- LionsBot International, une société de robotique basée à Singapour et spécialisée dans l'automatisation du nettoyage professionnel, a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration avec WISAG Facility Service, l'un des principaux prestataires de services allemands pour bâtiments. Grâce à cet accord, WISAG a partagé son expertise opérationnelle réelle pour contribuer au développement du dernier robot de nettoyage de LionsBot, le R5.

Speed Speed

Alors que le secteur du nettoyage est confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à des exigences opérationnelles croissantes, cet accord de collaboration reflète une évolution croissante vers la robotique, développée non seulement par l'innovation technique, mais aussi par une interaction étroite avec les principaux fournisseurs de services actifs dans des environnements réels.

Grâce à ce partenariat, WISAG a fourni des informations opérationnelles et des retours d'information de praticiens qui ont contribué à améliorer la facilité d'utilisation, la fiabilité et l'état de préparation du R5 en vue de son déploiement dans des environnements commerciaux.

De l'innovation technique à la réalité opérationnelle

La philosophie de développement de LionsBot est axée sur la création de solutions robotiques adaptées aux besoins des professionnels du nettoyage. Le R5 reflète cette approche, alliant des performances de nettoyage professionnelles à un design compact et très maniable adapté aux installations réelles telles que les centres de transport, les bâtiments commerciaux, les environnements de soins de santé et les espaces publics très fréquentés.

« La robotique doit résoudre des problèmes opérationnels réels pour être véritablement adoptée », a déclaré Dylan Ng, cofondateur et PDG de LionsBot International. « En travaillant en étroite collaboration avec des opérateurs expérimentés tels que WISAG, nous nous assurons que les solutions telles que le R5 sont façonnées non seulement par l'innovation technologique, mais aussi par les réalités des opérations de nettoyage quotidiennes. »

Cette approche pragmatique reflète la stratégie plus large de LionsBot, qui consiste à travailler avec des partenaires industriels pour s'assurer que la robotique apporte des améliorations mesurables de la productivité et un meilleur retour sur investissement, tout en soutenant les professionnels du nettoyage.

Soutenir l'avenir des « facility services »

Les deux organisations considèrent la robotique comme un outil essentiel pour aider les prestataires de services à relever les défis liés à la main-d'œuvre tout en améliorant la cohérence, l'efficacité et la qualité des services.

Cette collaboration montre comment les entreprises technologiques et les fournisseurs de services peuvent travailler ensemble pour accélérer l'innovation pratique et contribuer à l'évolution du secteur des « facility services », ou services aux bâtiments et aux occupants.

« La poursuite du développement des " facility services " dépend de l'alignement étroit de l'innovation sur les pratiques opérationnelles et les besoins des clients. En travaillant avec LionsBot, nous avons apporté notre expertise opérationnelle pour aider à concevoir une solution qui soutient nos employés et crée une valeur ajoutée pour les clients grâce à une efficacité, une qualité et une fiabilité accrues », a déclaré Andreas Heinzel, directeur général de l'unité commerciale de WISAG pour le nettoyage commercial.

Présentation du R5 à Interclean Amsterdam 2026

LionsBot présentera le R5 à l'occasion du salon Interclean Amsterdam 2026, où l'entreprise expliquera comment le développement de la robotique piloté par les praticiens contribue à accélérer l'adoption de cette technologie dans l'ensemble du secteur du nettoyage.

La collaboration avec WISAG démontre l'engagement de LionsBot à développer des solutions d'automatisation conçues pour le déploiement, l'évolutivité et l'impact opérationnel.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2951937/2026_03_30_LionsbotxWISAG_r5_v03__1.mp4