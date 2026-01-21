L'IPDA et Gazprom-Media Holding signent un protocole d'accord pour renforcer les liens bilatéraux

CHENGDU, Chine, 21 janv. 2026 /PRNewswire/ -- L'Alliance internationale pour le développement de la publicité (IPDA) a officiellement signé un protocole d'accord avec le géant russe des médias Gazprom-Media Holding à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 20 janvier, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la collaboration culturelle, médiatique et intersectorielle entre la Chine et la Russie.

image

Cet accord stratégique a pour but d'approfondir l'intégration entre les deux pays dans des domaines tels que la communication médiatique, les échanges culturels et touristiques, les visites d'affaires et les événements internationaux.

Li Yu, vice-président exécutif et secrétaire général de l'IPDA, a souligné que le partenariat allait au-delà d'un simple partage de ressources, le qualifiant de « synergie stratégique d'une vision commune ». Elle s'est déclarée convaincue qu'en enrichissant continuellement le contenu de la coopération, en élargissant son champ d'application et en établissant de nouvelles références, les deux parties écriront ensemble un nouveau chapitre de croissance et de prospérité partagées dans le domaine du tourisme culturel et au-delà, pour la Chine et la Russie.

« Cet accord constitue une feuille de route orientée vers l'avenir pour la construction d'une toute nouvelle plateforme d'échanges médiatiques et culturels entre la Russie et la Chine, qui revêt une importance stratégique à long terme pour les relations bilatérales entre les peuples », a déclaré Alexander Zharov, directeur général de Gazprom-Media Holding.

Il a ajouté que les deux parties mettront en commun leurs ressources créatives et technologiques pour développer conjointement des projets susceptibles non seulement d'améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, mais aussi d'établir de nouvelles normes pour les industries de la communication et du tourisme.

Selon le protocole d'accord, la coopération portera sur de nombreux domaines clés, notamment le développement de projets culturels et touristiques mettant en valeur le caractère unique de diverses régions de Russie et de Chine, l'approfondissement des programmes bilatéraux de voyages d'études transfrontaliers, l'organisation de visites d'affaires et d'activités d'échange, ainsi que la cocréation de produits collaboratifs fondés sur la propriété intellectuelle.

Il est également prévu d'organiser des expositions à grande échelle, des forums internationaux, des festivals culturels et des initiatives de coopération commerciale connexes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866485/image.jpg