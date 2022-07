Liper annonce le changement de marque et le lancement de TongueGym, premier produit breveté au monde destiné à l'exercice de la langue

« La satisfaction des parents à travers le monde a dépassé toutes les attentes », a déclaré le Dr Eyal Botzer, fondateur et directeur technique de la société, spécialiste des anomalies dentaires et buccales néonatales, directeur de la dentisterie pédiatrique au centre médical de Tel-Aviv et cofondateur de l'IATP. « De nombreux parents avaient presque abandonné leur programme d'exercices, et le TongueGym a changé cela, en transformant le temps d'exercice de la langue en une expérience spéciale de rapprochement avec leurs enfants. La facilité, le confort et l'efficacité qu'offre TongueGym signifient que leurs bébés font enfin les exercices indispensables à leur santé et à leur bien-être futurs, tandis que la nature hygiénique du produit accroît leur sentiment de sécurité. »

Également destiné aux utilisateurs adultes, le produit présente plusieurs avantages, selon le PDG de la société, Eli Drapisz : « TongueGym est si léger, si petit et si facile à transporter qu'il permet aux adultes d'effectuer leur programme d'exercices en déplacement, aussi bien dans les transports en commun qu'au travail ou dans tout autre endroit ». Eli Drapisz a ajouté : « Il est également facile de commander le TongueGym sur le site web de Liper et de se le faire livrer partout dans le monde ».

La tête unique à double embout du TongueGym lui permet d'être utilisé pour une variété d'exercices. Les embouts sont conçus pour s'adapter à l'anatomie de la zone située sous la langue, pour une utilisation avec des exercices de flexibilité, tandis que s'ils sont placés sur le dessus de la langue, ils peuvent être utilisés par les adultes pour des exercices de renforcement.

Le TongueGym a été initialement conçu par Botzer comme un moyen de briser le paradigme selon lequel les exercices de la langue sont difficiles, désagréables et insalubres. Il a dirigé son équipe de R&D pendant des années pour créer le TongueGym, un outil sans poignée qui se glisse facilement sur le doigt de l'utilisateur, allongeant sa portée au-delà du bout des doigts pour permettre un meilleur contrôle, une plus grande précision et une plus grande efficacité du mouvement.

Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes ont bénéficié de TongueGym et, grâce à la nouvelle image de marque, la société a l'intention de développer ce chiffre de manière exponentielle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.liper-device.com ou sur la chaîne YouTube .

