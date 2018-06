Liquidweb : 2,5 millions d'euros pour la PME italienne innovante qui a développé BrainControl, un dispositif basé sur une interface cerveau-machine qui permet aux patients paralysés de communiquer via des ondes cérébrales

De nouveaux partenaires rejoignent Pasquale Fedele, l'inventeur de BrainControl, qui a levé un total de 2,5 millions d'euros lors d'un cycle de financement mené par RedSeed Ventures, une société d'investissement basée en Italie.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/705278/Liquidweb_BrainControl.jpg )



« Nous sommes extrêmement satisfaits. La technologie de l'interface cerveau-machine est un domaine de recherche très prometteur. L'Italie dispose de chercheurs de renommée mondiale et nous sommes ravis d'atteindre l'excellence, comme avec BrainControl, pour recevoir le capital nécessaire en vue de poursuivre sa croissance et générer un fort impact social pour l'ensemble de la communauté », ont déclaré Elisa Schembari et Roberto Zanco, directeurs associés de RedSeed Ventures.

BrainControl a été fondée en 2010 dans le but de permettre aux personnes atteintes de paralysie complète, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes et éveillées mais qu'elles ne peuvent ni bouger, ni communiquer, d'interagir par le biais d'un casque capable de réaliser un électroencéphalogramme et d'une tablette. Le logiciel breveté est basé sur l'interface cerveau-machine (ICM), qui est appliquée au casque et qui fonctionne comme un « joystick mental » opéré par des stimuli cérébraux. La technologie interprète la carte électrique correspondant à certaines activités cérébrales, lui permettant d'être utilisée pour contrôler des dispositifs externes. En plus de la technologie ICM, le dispositif dispose d'autres capteurs biométriques qui rendent le produit capable d'aider le patient à chaque phase de la maladie.

Plus de 140 millions de personnes dans le monde souffrent de paralysie causée par des maladies neuromusculaires dégénératives, des ischémies, des traumatismes ou d'autres causes. Les technologies actuellement disponibles sur le marché offrent des solutions efficaces pendant certaines phases des maladies mais qui deviennent inutilisables lorsqu'elles progressent.

BrainControl a déjà obtenu le marquage CE en tant que dispositif médical et a été testé dans le cadre d'une étude clinique. Grâce à ces résultats, le produit est déjà commercialisé et est actuellement utilisé par des patients dans des établissements de soins de santé ou chez eux.

Liquidweb est une PME innovante opérant dans le secteur des TIC. Elle est spécialisée dans la création de produits basés sur l'interaction homme-machine et se concentre notamment sur l'intelligence artificielle.

RedSeed Ventures est une société d'investissement fondée et dirigée par deux directeurs associés, Elisa Schembari et Roberto Zanco. La société, créée il y a moins de cinq ans, dispose d'un portefeuille de six startups/PME innovantes qui opèrent toutes dans des secteurs hautement technologiques.

SOURCE Liquidweb