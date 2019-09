LISC, Fundación Maestro Cares, la Fundación Good Bunny y Cubs Charities se unen para lanzar la iniciativa Play Ball Again para reconstruir los campos de béisbol comunitarios en Puerto Rico

NUEVA YORK, 30 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando los huracanes Irma y María destruyeron Puerto Rico en 2017, devastaron los programas comunitarios de béisbol en toda la isla, dejando en ruinas más de 300 campos de béisbol donde los jóvenes alguna vez jugaron y durante mucho tiempo se nutría el talento a nivel mundial.

Ahora, el ícono de la música, Marc Anthony, y la estrella latina, Bad Bunny, dirigen el financiamiento de un nuevo programa llamado Play Ball Again para ayudar a reconstruir algunos de esos campos dañados y facilitar la programación local para 17,500 jóvenes. Los organizadores esperan generar "una espiral ascendente de oportunidades" para los residentes locales que vaya mucho más allá del banquillo, de acuerdo con Maurice A. Jones, presidente y director general de la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC, por sus siglas en inglés), que creó Play Ball Again y está coordinando el desarrollo del trabajo en los campos.

"Las actividades deportivas y recreativas ayudan a restaurar una sensación de normalidad después de los desastres," explicó el ícono de la música latina Marc Anthony, cuya Fundación Maestro Cares, se encuentra entre los primeros promotores del programa. "El béisbol no es solo un juego en este contexto. Es algo que ayuda a los jóvenes a tener mejores resultados en la escuela, así como a mejorar la vida y la salud familiar en circunstancias difíciles."

Maestro Cares se asoció con la Fundación Good Bunny y UNICEF USA para financiar los primeros $300,000 de lo que LISC espera que sean más de $1.6 millones en renovaciones de los campos de béisbol. Cubs Charities se unió al esfuerzo con un apoyo adicional de $100,000 y la Compañía Kohler se comprometió a donar accesorios y muebles de baño para las instalaciones.

En resumen, LISC anticipa que el financiamiento revitalizará 25 campos de béisbol, incluyendo sitios en Vega Baja, Carolina, Yabucoa, Yauco, Utuado, Loíza, Caguas y Castañer. Estas comunidades representan una muestra geográfica diversa de Puerto Rico, que abarca algunos de los números más concentrados de jugadores juveniles en las áreas rurales y los más afectados por los huracanes. Las reparaciones de los campos aumentarán el trabajo de desarrollo comunitario más amplio realizado por LISC y sus socios locales.

"Al crecer en la isla, pasé mucho tiempo en algunos de estos parques que ahora están destruidos," señaló Bad Bunny, cuya Fundación Good Bunny, con sede en San Juan, está reuniendo apoyo para la iniciativa. "En parques similares a estos, se desarrollaron muchos grandes atletas como Roberto Clemente, Yadier Molina, Roberto Alomar, Edgar Martínez e Iván Rodríguez. Nuestro compromiso es reconstruir estos parques para que podamos ayudar a los nuevos atletas a desarrollarse. Este es el primer paso para el renacimiento de los deportes en la isla," dijo él.

La construcción está en marcha en los primeros seis campos, con una renovada programación de béisbol también en proceso.

"En UNICEF, creemos que jugar es el derecho de todos los niños, y el deporte es una herramienta poderosa que puede fortalecer una comunidad y unir a la gente," dijo Caryl M. Stern, presidenta y directora general de UNICEF USA. "Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de socios como LISC, Maestro Cares y la Fundación Good Bunny. Al reconstruir estos campos, no sólo están ayudando a una comunidad que ha sufrido tanto en los últimos dos años, sino que también les están dando a los niños la oportunidad de jugar y ser niños."

"Dos años después de estas tormentas devastadoras, continúa una fuerte necesidad de reconstruir la isla," dijo el infielder de los Cubs, Javier Báez, cuya familia es del área de Bayamón. "Cubs Charities entendió la necesidad y se ofreció para ayudar a restaurar los campos de béisbol y darles a los niños de todo Puerto Rico la oportunidad de jugar pelota. Esta reconstrucción tendrá gran importancia para la comunidad y estoy orgulloso de continuar mis esfuerzos para restaurar la isla."

LISC ha estado trabajando con una variedad de organizaciones para identificar campos prioritarios y delinear planes de reurbanización con miembros de la comunidad, incluyendo grupos locales como Little League Puerto Rico y PathStone, Enterprise Center, organizaciones sin fines de lucro deportivas como Pitch in for Baseball y organizaciones de ayuda ante desastres como All Hands and Hearts.

"Después de las tormentas, éramos los pueblos rurales olvidados," dijo Rafael Surillo Ruiz, alcalde de Yabucoa, mientras se le llenaron los ojos de lágrimas cuando habló sobre el futuro de los campos locales. "Tener un parque icónico construido por la comunidad, para la comunidad, y apoyado por todos estos colaboradores, significa mucho para el espíritu de nuestra ciudad."

LISC espera que la mayoría de las renovaciones de los campos se completen a tiempo para la temporada de béisbol del 2020.

Sobre LISC

Con residentes y socios, LISC forja oportunidades para fomentar comunidades fuertes e incluyentes en todo los Estados Unidos —excelentes lugares para vivir, trabajar, visitar, hacer negocios y criar a nuestras familias. Desde 1979, LISC ha invertido $20 mil millones para construir o rehabilitar 400,500 casas y apartamentos módicos y desarrollar 66.8 millones de pies cuadrados de espacio comercial, comunitario y educativo. Play Ball Again aprovecha la amplia experiencia de LISC en el financiamiento de instalaciones recreativas y campos deportivos en comunidades marginadas, así como también en proporcionar tecnología para avanzar en los deportes juveniles, incluyendo una asociación de 20 años con la NFL para crear 350 campos para proveer servicios a 600,000 jóvenes, así como trabajar con ESPN para tomar lotes vacantes para canchas de baloncesto en 14 ciudades. Para obtener más información, visite www.lisc.org.

Sobre Fundación Maestro Cares

La Fundación Maestro Cares es una organización sin fines de lucro con sede en Chicago y fundada en el 2012. La fundación trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños huérfanos y necesitados en América Latina y los Estados Unidos. La Fundación Maestro Cares trabaja para lograr su misión mediante la creación de ambientes seguros y saludables para que los niños vivan, aprendan y jueguen, y la vez apoyando su desarrollo y necesidades académicas. La Fundación ayuda a recaudar los fondos necesarios para fomentar su misión mediante la colaboración con socios corporativos y sin fines de lucro. Desde que lanzó su primer hogar para niños huérfanos en la República Dominicana en el 2014, la fundación ha abierto hogares para jóvenes, centros comunitarios, escuelas, hogares de adopción provisional, y lanzó un programa educativo en Lima y Cuzco, Perú. En total, la fundación se ha comprometido a 18 proyectos que proveen espacios seguros y amorosos para miles de niños huérfanos y necesitados en la República Dominicana, Colombia, México, Bolivia, Guatemala, Perú, El Salvador, Bolivia, Chile, Puerto Rico y Chicago, IL. Para obtener más información, visite www.maestrocares.org.

Sobre la Fundación Good Bunny

La Fundación Good Bunny trabaja para mejorar la calidad de vida de los jóvenes puertorriqueños a través del apoyo de iniciativas artísticas y deportivas juveniles, en colaboración con otras organizaciones sin fines de lucro. La Fundación lideró dos iniciativas que proporcionaron ayuda después del huracán María, que incluyeron la entrega de comidas y la reconstrucción completa de 10 hogares. En 2018, la Fundación organizó el primer evento anual "La Nueva Tradición", en el que 30,000 niños puertorriqueños recibieron regalos de juguetes e instrumentos musicales. Actualmente, los esfuerzos de la Fundación se centran en la iniciativa Play Ball Again para restaurar los campos de béisbol de las Pequeñas Ligas en diferentes municipios de Puerto Rico.

Sobre UNICEF USA

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja en más de 190 países y territorios para darle prioridad a los niños. UNICEF USA apoya el trabajo de UNICEF a través de la recaudación de fondos, la promoción y la educación en los Estados Unidos, trabajando hacia el día en que ningún niño muera por causas evitables y cuando cada niño tenga una infancia segura y saludable. Para más información, visite www.unicefusa.org.

Sobre Cubs Charities

Cubs Charities aprovecha la pasión de los fanáticos de los Cubs para mejorar la vida de los niños y las familias en Chicago y más allá. El objetivo de Cubs Charities es proporcionar un mayor acceso a oportunidades deportivas y lograr mejoras en la salud, la condición física y la educación para las personas en riesgo. A través de subvenciones para programas de calidad sin fines de lucro, el desarrollo de parques y campos de béisbol, y otras iniciativas comunitarias, los Cubs y Cubs Charities ayudan a cumplir el compromiso de ser los mejores en el juego, tanto dentro y fuera del campo de béisbol. Para más información, visite www.cubscharities.org.

Contacto:

Amanda Fox de parte de LISC – amandacainfox@gmail.com o 347-581-6498

Blanca Lassalle de parte de Marc Anthony y Fundación Maestro Cares – blanca@creativelinkny.com

Sujeylee Solá de parte de Bad Bunny y Fundación Good Bunny – sujeylee@acoustylecommunication.com

Alyson Cohen de parte de Cubs Charities – acohen@cubs.com o 773-404-4128

Ann Reinking Whitener de parte de UNICEF USA – areinking@unicefusa.org

FUENTE Local Initiatives Support Corporation

Related Links

https://www.lisc.org



SOURCE Local Initiatives Support Corporation