LITEBOXER VR S'ÉTEND À L'EUROPE

Modalités d'entraînement multiples :

La technologie innovante place les utilisateurs face à des coachs de classe mondiale. Les classes Total Body proposent des exercices interactifs avec cordes ondulatoires, des punching-balls et plus encore. Les cours Mitt Drill permettent de s'exercer au combat au gant. Les Punch Tracks permettent aux utilisateurs de chorégraphier leurs coups au rythme de musiques populaires et en synchronisation avec les lumières.