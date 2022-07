LITEON Technology annonce un bénéfice net de 6,1 milliards NT$ pour le premier semestre et un bénéfice par action de 2,66 NT$

TAIPEI, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw), le fournisseur de calibre mondial de dispositifs optoélectroniques à base de semi-conducteurs, de solutions de gestion de l'alimentation et de produits électroniques clés, a annoncé aujourd'hui des ventes consolidées au deuxième trimestre de 43 milliards NT$, atteignant le record du deuxième trimestre en 3 années consécutives, attribuable à la croissance stable de l'opto-électronique, du cloud computing, de la 5G, de l'AIoT et des applications automobiles. Malgré les blocages de la chaîne d'approvisionnement dans l'est de la Chine, grâce à l'optimisation active du mix produit, à la gestion de la capacité mondiale par une intervention rapide et une grande flexibilité, et à l'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle, les trois divisions commerciales de LITEON ont maintenu la dynamique de croissance. Les bénéfices bruts et les bénéfices d'exploitation ont atteint 8,8 milliards NT$ et 4,4 milliards NT$, soit une augmentation de 10 % et de 15 % par rapport à l'année précédente, respectivement, la marge bénéficiaire brute et la marge bénéficiaire d'exploitation se sont élevées à 20,4 % et 10,2 %, battant toutes deux des records. Les bénéfices nets ont atteint 4 milliards NT$, avec un BPA de 1,74 NT$. La trésorerie nette a atteint 32,1 milliards de NT$, grâce à une gestion agressive du fonds de roulement et à un solide flux de trésorerie disponible positif généré par l'exploitation.

Au cours du premier semestre 2022, les performances opérationnelles de LITEON ont continué à s'améliorer. Le chiffre d'affaires cumulé a atteint 84,2 milliards NT$, soit une hausse de 7 % en glissement annuel, tandis que la marge brute et la marge d'exploitation se sont établies à 18,8 % et 8,7 % ; les bénéfices bruts et les bénéfices d'exploitation ont atteint 15,8 milliards NT$ et 7,4 milliards NT$, soit une hausse de 8 % et 24 % en glissement annuel respectivement . Les bénéfices nets ont atteint 6,1 milliards NT$ avec un BPA de 2,66 NT$. En outre, les bénéfices d'exploitation ont atteint un record au cours de la même période, ce qui démontre l'efficacité opérationnelle, la résilience et la forte capacité de LITEON à réagir rapidement et avec souplesse.

« LITEON continue à atteindre l'objectif d'une croissance rentable. L'augmentation des bénéfices est le résultat de l'expansion continue des activités d'optoélectronique et de cloud computing. LITEON se concentre sur les domaines à croissance rapide, tels que les solutions de gestion de l'énergie pour le cloud computing appliquées dans les centres de données, les dispositifs optoélectroniques à base de semi-conducteurs appliqués à l'électronique automobile, la recharge rapide des véhicules électriques, les petites cellules 5G et l'AIoT. Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, des produits et solutions plus nombreux et plus performants en matière d'économie d'énergie devraient être lancés. Nous sommes confiants quant à la croissance séquentielle au troisième trimestre », a déclaré M. Anson Chiu, président de LITEON Technology.

Au troisième trimestre, en supposant une stabilisation progressive des chaînes d'approvisionnement et de la logistique mondiales, la demande du marché en matière d'informatique en nuage, d'électronique automobile, de produits infrarouges de dispositifs optoélectroniques à base de semi-conducteurs appliqués à l'énergie verte et aux applications industrielles, devrait entraîner une croissance stable des bénéfices et des ventes.

