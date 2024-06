LITHION TECHNOLOGIES SCHLIESST DEN BAU SEINER ERSTEN KOMMERZIELLEN ANLAGE AB UND BESTÄTIGT DIE UNTERZEICHNUNG STRATEGISCHER, MEHRJÄHRIGER HANDELSVERTRÄGE

MONTREAL, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Lithion Technologies (Lithion), ein Unternehmen, das nachhaltige und innovative patentierte Technologien für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, einsetzt und betreibt und eine zirkuläre Versorgung mit ihren strategischen Materialien schafft, gibt den Abschluss des Baus seiner ersten kommerziellen Anlage zur Gewinnung kritischer Mineralien, Lithion Saint-Bruno, in St-Bruno-de-Montarville, in der Nähe von Montreal, in Kanada bekannt.

In den vergangenen Monaten hat das Team unermüdlich daran gearbeitet, die erste Anlage zur Gewinnung von Mineralien für Lithium-Ionen-Batterien im Nordosten Nordamerikas zu bauen. Alle Geräte wurden installiert, viele davon wurden speziell für die einzigartigen Technologien und Prozesse des Unternehmens angefertigt. Das Unternehmen befindet sich jetzt in der Inbetriebnahmephase, um sicherzustellen, dass seine innovativen und patentierten Verfahren sicher und effektiv funktionieren. Lithion Saint-Bruno verfügt über ein Team von 20 Lithionern, die sich die Mission des Unternehmens zu Herzen nehmen, um diesen wichtigen Schritt zu vollziehen. Bei voller Kapazität wird das Werk 60 Mitarbeiter beschäftigen.

Während des Baus der Anlage machten die kommerziellen Aktivitäten von Lithion mit der Unterzeichnung von mehrjährigen Verträgen über Batterierohstoffe und dem Erhalt mehrerer Batterien erhebliche Fortschritte. Die ersten Schritte der Batterieaufbereitung, wie z. B. die Demontage, haben ebenfalls begonnen. An diesen strategischen Vereinbarungen sind sowohl lokale Partner als auch große kanadische, amerikanische und internationale Unternehmen beteiligt, die alle Teil des Ökosystems der Elektrofahrzeuge sind. Weitere Partnerschaftsgespräche sowie der kontinuierliche Zustrom von Recycling-Nachfragen bestätigen den kritischen und wesentlichen Bedarf, dem Lithion gerecht wird.

Diese Anlage ist die erste von vielen, die gebaut werden, um die Vision von Lithion, die ganze Welt mit den umweltfreundlichsten Batterien zu versorgen, Wirklichkeit werden zu lassen. Die Eröffnung eines Lagers in den USA wird bald folgen, und es laufen Gespräche zwischen Lithion und Geschäftspartnern, um Anlagen wie Lithion Saint-Bruno in diesem Land zu errichten. Dank seines Fachwissens im Bereich des grenzüberschreitenden Transports und der Logistik wird Lithion seine Anlagen von diesem Lagerort aus versorgen und seinen Partnern einen schlüsselfertigen Service bieten, der für sie einen komplexen und kostspieligen Aspekt des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien löst. Eine ähnliche Strategie wird auch in Europa verfolgt.

Um die Kreislauffähigkeit von Batteriematerialien herzustellen, hat Lithion ein zweistufiges Recyclingverfahren entwickelt, dessen Umweltauswirkungen deutlich geringer sind als die des Bergbaus. Der erste Schritt, der bei Lithion Saint-Bruno durchgeführt wird, ist die Extraktion des Konzentrats der kritischen Mineralien oder der schwarzen Masse aus Batterien und nicht konformen Produkten aus ihrer Produktion. Die schwarze Masse besteht aus Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit.

Der zweite Schritt ist ein hydrometallurgisches Verfahren zur Abtrennung und Reinigung der schwarzen Masse, um strategische Materialien von höchster Reinheit zu gewinnen, die in die Produktion neuer Batterien zurückgeführt werden können. Wir sind derzeit dabei, den Standort für diese Anlage auszuwählen.

„Es ist eine großartige Leistung, den Bau unserer ersten kommerziellen Anlage abgeschlossen zu haben", erklärte Benoit Couture, Präsident und CEO von Lithion. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Traums, den Kreislauf von Batteriematerialien nachhaltig zu schließen. Und das ist erst der Anfang. Wir werden in ganz Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa weitere Recyclinganlagen bauen, die von einem Netz von Batteriesammel- und -speicheranlagen versorgt werden, um sicherzustellen, dass die Energiewende eine nachhaltige Lösung für die kommenden Generationen ist."

„Heute fügen wir unserer integrierten Batterie-Wertschöpfungskette ein neues Glied hinzu. Vom Abbau bis zur Verwertung zeichnet sich Québec durch die Herstellung der umweltfreundlichsten Batterie der Welt aus. Die Einweihung der ersten kommerziellen Anlage des in Québec ansässigen Unternehmens Lithion Technologies stärkt unsere Industrie und öffnet die Tür zu einer Batterie-Kreislaufwirtschaft in Québec", erklärte Pierre Fitzgibbon, Minister für Wirtschaft, Innovation und Energie, Minister für regionale Wirtschaftsentwicklung und Minister für die Metropole und die Region Montréal.

„Um die Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten und den Druck auf die Ressourcen und die Umwelt zu verringern, erfordert die Energiewende in Quebec die Schaffung einer Wertschöpfungskette für unsere kritischen Materialien. Ich freue mich über den Abschluss der Bauphase der Lithion-Fabrik, die die Verwertung von Elektrobatterien sicherstellen wird, und begrüße die von dem Unternehmen gezeigte Innovation", so Benoit Charette, Minister für Umwelt, Klimaschutz, Wildtiere und Parks sowie Minister für die Region Laurentides.

„Dank seiner strategischen Lage hat sich Saint-Bruno-de-Montarville zu einem zentralen Knotenpunkt in der nordamerikanischen Lieferkette entwickelt und zieht innovative und ehrgeizige Unternehmen wie Lithion Technologies an, die hier hochwertige Arbeitsplätze schaffen", erklärte Ludovic Grisé Farand, Bürgermeister von Saint-Bruno-de-Montarville.

Über Lithion Technologies

Lithion hat eine nachhaltige, robuste und sichere Lösung entwickelt, um strategische Materialien aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien und nichtkonformen Produkten aus deren Produktion zu gewinnen. Die Technologien von Lithion ermöglichen die Rückgewinnung von bis zu 95 % der Batteriekomponenten mit deutlich geringeren Umweltauswirkungen als beim Bergbau, um sie in die Batterieversorgungskette zurückzuführen. Der Einsatz der nachhaltigen Technologien und Verfahren von Lithion reduziert den Bedarf an natürlichen Ressourcen und macht die Energiewende zu einer nachhaltigen Lösung. Das Ziel von Lithion ist die weltweite Verbreitung seiner Lösungen über strategische Partnerschaften. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lithiontechnologies.com.

Casacom, Öffentlichkeitsarbeit: Mathilde St-Vincent, Leiterin der Unternehmenskommunikation und Mitarbeiterin, 514-242-6852

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2428484/Lithion_Technologies_LITHION_TECHNOLOGIES_COMPLETES_THE_CONSTRUC.jpg