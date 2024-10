Lithium Africa Resources Corp. (« Lithium Africa » ou « la société ») annonce des ajouts au conseil d'administration

LISBONNE, Portugal, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lithium Africa Resources Corp. (« Lithium Africa » ou la « Company ») annonce des ajouts au conseil d'administration.

Lithium Africa a le plaisir d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration, alors que la société arrive à maturité et poursuit sa consolidation des projets de lithium en roche dure à l'échelle du district en Afrique.

Les nouvelles nominations au conseil d'administration, en tant qu'administrateurs non exécutifs, sont les suivantes :

• Toluwalase « Tolu » Seriki



Tolu est actuellement responsable du développement commercial pour la division africaine de Ganfeng Lithium. Avec 5 ans d'expérience dans l'industrie du lithium, il a commencé sa carrière en fondant une société d'exploration au Nigeria. Tolu est titulaire d'une licence en économie et en philosophie de l'University College London et poursuit une maîtrise en études énergétiques. Avant de rejoindre Ganfeng, Tolu a occupé des fonctions de développement d'entreprise chez FMDQ Group PLC et Manchester United Football Club Limited.





• Robert Eckford



Rob est actuellement le PDG de Rua Gold et a développé un réseau de relations avec les investisseurs et les vendeurs. Rob a précédemment cofondé et occupé le poste de directeur financier d'Aris Mining, un producteur d'or de plus d'un milliard de dollars. Rob possède une vaste expérience de l'industrie minière, couvrant les fusions et acquisitions d'entreprises, la comptabilité, la finance, ainsi que des fonctions de gestion commerciale sur site dans le monde entier, notamment en RDC, en Zambie, en Colombie, au Mexique et au Brésil. Rob est expert-comptable, titulaire d'une licence en comptabilité et finance et d'un master en économie minérale, tous deux obtenus à l'université de Curtin.

La société prévoit de fournir une vue d'ensemble détaillée de ses activités d'exploration et une mise à jour dans les semaines à venir.

Carl Esprey, président exécutif de Lithium Africa, a commenté : « Tolu représentera les intérêts de Ganfeng au sein de notre société et de la coentreprise. C'est un partenaire et un collègue énergique et pragmatique, qui dispose d'un vaste réseau de relations dans toute l'Afrique. L'expérience et la perspicacité de Tolu, acquises en travaillant avec un producteur de lithium de classe mondiale, seront déterminantes pour guider nos ambitions de croissance ».

Tyron Breytenbach, PDG de Lithium Africa, a commenté : « Ayant déjà travaillé avec Robert chez Aris, je suis certain que sa ténacité, son éthique de travail et son expérience dans la création de sociétés publiques sérieuses seront un atout dans la poursuite de notre vision ambitieuse de construire une zone de roches dures de premier plan en Afrique. Nous avons procédé à une consolidation agressive au cours de cette période de ralentissement et nous restons convaincus que nos efforts seront récompensés dans les années à venir »

À propos de Ganfeng Lithium

Ganfeng Lithium Group Co Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la vente de produits à base de lithium et de batteries au lithium. La société est impliquée dans l'exploitation des ressources en lithium, le traitement des sels de lithium, la fusion du lithium métallique, la fabrication et le recyclage des batteries au lithium. Les principaux produits de la société sont les composés de lithium, le lithium métallique et les piles au lithium. Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans les véhicules électriques, l'aéronautique, les matériaux fonctionnels, la fabrication de produits pharmaceutiques et d'autres domaines. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

À propos de Lithium Africa

Lithium Africa recherche des pegmatites de lithium dans quatre régions prospectives couvrant plus de 2 500 km2 d'actifs d'exploration en Côte d'Ivoire, Guinée, Mali et Zimbabwe. La société a créé une coentreprise à parts égales avec Ganfeng Lithium afin de faire progresser conjointement l'exploration en Afrique.

