LIVALL crée l'enthousiasme au CES 2021 avec la nouvelle gamme de produits de casque de vélo intelligents

« Nous participons au CES depuis 6 ans, et nous sommes impatients de montrer aux passionnés de technologie mondiale notre technologie innovante et de promouvoir le concept de cyclisme sûr et intelligent à ce CES entièrement numérique », a déclaré Bryan Zheng, fondateur de LIVALL. « Nous aimerions accroître la confiance des cyclistes en ce concept en créant des produits plus fiables. »

En droite ligne avec le slogan de la marque, qui invite tout cycliste à redéfinir sa sécurité – Redefine Your Safety! – les casques intelligents de LIVALL sont conçus non seulement avec des protections de base mais également avec des fonctionnalités avancées, comme l'éclairage intelligent, qui intègre une technologie adaptative pour assurer la visibilité des cyclistes dans l'obscurité, et la détection des chutes, qui déclenche automatiquement le système d'urgence en cas d'accident pour envoyer la localisation GPS du cycliste à la personne à contacter en cas d'urgence. La fonction d'alarme SOS installée sur les produits de LIVALL a permis de secourir chaque année des centaines de cyclistes pratiquant le vélo en plein air.

Divisés en équipements sportifs intelligents et en équipements de voyage intelligents, les produits LIVALL ont été vendus dans plus de 60 pays et régions à travers le monde et ont été salués par d'innombrables cyclistes professionnels et experts en technologie. En 2021, les cyclistes pourraient également se voir proposer de nouveaux casques intelligents LIVALL pour les vélos de sport et les motos. La conception sera nouvelle, de même que l'expérience pour le cycliste, qui bénéficiera de fonctions optimisées.

À propos de LIVALL

Fondée en 2014, LIVALL Tech Co., Ltd. a sorti le premier casque de vélo sûr et intelligent au monde en février 2015. L'entreprise est à même de développer, concevoir et fabriquer des téléphones pour casque brevetés, à la mode et multifonctionnels pour optimiser la sécurité des cyclistes.

Déterminée à devenir la meilleure entreprise innovante au monde dans le domaine segmenté des équipements de protection intelligents, LIVALL suit des normes strictes et dispose d'une capacité de production massive pour répondre à la demande énorme du marché. Elle a obtenu plus de 170 brevets, 30 prix et plus de 10 certifications internationales telles que CPSC1203, EN1078, CE, FCC, NCC, ROHS, BQB, etc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.livall.com/English .

