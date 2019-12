Live Nation adquire DG Medios, a promotora independente de shows líder do Chile

Empresa continua a aumentar presença em importantes mercados latino-americanos

SANTIAGO, Chile, 13 de dezembro 2019 /PRNewswire/ -- Live Nation, a empresa de entretenimento ao vivo líder mundial, anunciou hoje a aquisição de uma participação majoritária na DG Medios, uma das principais promotoras independentes de shows do Chile. A empresa, com sede em Santiago, possui uma presença considerável no país, tendo vendido mais de 330.000 ingressos somente em 2018. Combinados com o amplo alcance e expertise regional da DG, os extensos recursos da Live Nation vão ajudar na continuidade do crescimento das ofertas de entretenimento ao vivo em todo o Chile. A transação acompanha diversas aquisições recentemente anunciadas na América Latina, que expandiram o alcance da Live Nation na região, incluindo a OCESA do México, DF Entertainment da Argentina e o Rock in Rio do Brasil.