LIVE TELECAST VOOR Wereldkinderdag: Onthul de toekomstige kunstmatige zon met wetenschappers uit China en Rusland op 20 november!

Vijfentachtig procent van de energie die mensen gebruiken, waaronder kolen, fossiele olie en aardgas, is afkomstig van fossielen. Een schatting laat zien dat mensen binnen ongeveer 200 jaar met de uitputting van kolen te maken krijgen. Ook zal over 57 tot 65 jaar geen aardgas meer beschikbaar zijn voor mensen. De dreigende crisis is dat alle fossiele olie ergens rond 2050 op is.

Tot overmaat van ramp hebben fossiele brandstoffen geleid tot zware vervuiling. De luchtvervuiling is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Maar zelfs schone energieën, waaronder windenergie, zonne-energie en getijdenenergie, besparen de zorgen van de mensheid niet, omdat ze duur zijn en onvoldoende energie opwekken.

Als de mens een veilige, schone, efficiënte en onuitputtelijke energie zou vinden, zouden de energiecrises dan verdwijnen?

Zeker! Omdat er kernfusie is.

Door oneindige nieuwsgierigheid, intensief onderzoek en diepgaande waarnemingen van wetenschappers van de zon, een enorm kernfusieapparaat in het universum, is het wetenschappers duidelijk geworden dat de energie van de zon afkomstig is van de continue kernfusiereacties die in de zon plaatsvinden. Dit brengt hen tot een gewaagde hypothese: Door waterstofisotopen te polymeriseren tot helium, komt onuitputtelijke fusie-energie vrij. De simulatie van het energieproductieproces van de zon zal uiteindelijk werkelijkheid worden, in plaats van een verbeelding in kinderrijmpjes.

Maar, wat is kernfusie? Hoe simuleren wetenschappers het proces waarbij de zon energie opwekt? Welke moeilijkheden wachten wetenschappers voordat een kunstmatige zon werkelijkheid is? Wanneer kunnen we energie gebruiken die wordt opgewekt door kernfusiereacties?

Nu het Chinees-Russische jaar van technologische innovaties nadert, zullen experts op 20 november 2020, de Wereldkinderdag, kinderen in China en Rusland een verrassing geven als onderdeel van het interactieve programma over de ontwikkeling van wetenschappelijke geletterdheid bij tieners. Wetenschappers uit beide landen zullen worden uitgenodigd om uit te weiden over de kunstmatige zon en over de harde realisatie van beheersbare kernfusie.

De innovaties achter het donutvormige apparaat door wetenschappers uit beide landen

Tokomak, een donutvormig vaartuig dat controleerbare kernfusie met magnetische opsluiting realiseert, is tot nu toe de meest gebruikte kunstmatige zon. China en Rusland hebben lang samengewerkt en vooruitgang geboekt op het gebied van kernfusie. Als vrucht van de wijsheid van de wetenschappers uit beide landen is Tokomak getuige geweest van de vriendschap tussen beide landen. Wu Weiyue, onderzoeker aan het Instituut voor Plasmafysica, Chinese Academie van Wetenschappen, zal een gedetailleerde inleiding geven over T-7, het eerste supergeleidende Tokamak-apparaat dat ons werd gegeven door het Kurchatov Institute na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, en vertelt de ontroerende verhalen over samenwerking erachter.

Tokamak-apparaten werden voor het eerst uitgevonden door het in Moskou gevestigde Kurchatov Institute in de jaren vijftig. We hebben het voorrecht om Alexandre Yevgenivich Bragov, directeur van het National Research Center of Kurchatov Institute, voor deze sessie uit te nodigen om ons meer te vertellen over de samenwerking tussen onze landen op het gebied van innovaties.

Tokamak-apparaten zijn een van de meest geavanceerde internationale open platforms onder de op magnetische opsluiting gebaseerde fusieapparaten over de hele wereld, en altijd een paradigma in internationale, technologische samenwerking. De wetenschappers uit beide landen zullen ook ingaan op de laatste vorderingen op het gebied van kernfusie. Het jaar 2020-2021 is het Chinees-Russische jaar van technologische innovaties, en het eerste nationale themajaar na het nieuwe tijdperk van de bilaterale betrekkingen wordt ingeluid. Het is ook een belangrijke strategische stap in technologische samenwerking voor beide landen. Wij geloven dat het licht van fusie in een vroeg stadium zal worden aangestoken met de inspanningen van de wetenschappers in beide landen.

EAST, een verbeterde Tokamak: Een stap verder naar het creëren van de kunstmatige zon

EAST, de supergeleidende ring uit het oosten, is het eerste volledig supergeleidende, magnetisch opgesloten fusieapparaat dat zelfstandig door Chinese wetenschappers is gebouwd. Qian Jinping, adjunct-directeur van Tokamak Physics Laboratory bij het Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, zal de sterke punten van deze verbeterde, krachtigere versie van Tokamak onthullen. De gastheer zal de kinderen ook meenemen naar de technici die betrokken zijn bij het EAST-project en hen laten zien hoe zij met de magie werken.

Kleine vraagstellers die het enorme apparaat onthullen

Goede vragen zijn startpunten voor verkenningen en sleutels tot de deuren van kennis.

Tijdens deze lezing worden speciaal voor de kinderen in beide landen vraag-&antwoordsessies georganiseerd. "Zal deze kunstmatige zon ontploffen?" "Hoe slaat deze zon zijn energie op?" "Zal deze kunstmatige zon de aarde opwarmen?" Vragen als deze en de interacties tussen kinderen en de wetenschappers zullen kinderen een duidelijker beeld geven van dit enorme, mysterieuze, wetenschappelijke apparaat in de ogen van volwassenen.

Ook zullen er online geschenken en wensen worden uitgewisseld tussen kinderen in beide landen om de Chinees-Russische vriendschap lang te laten duren.

Laten we deze kunstmatige zon op 20 november 2020 om 14.00 uur samen onthullen!

