Live50CIOs da Netglobe aborda os novos modelos de trabalho com gestores de grandes empresas

Na última live, o tema da humanização do trabalho ganhou destaque. Para Jorge Cordenonsi, Head de TI da GRSA, é papel dos líderes valorizar os colaboradores. "Nós, como líderes de tecnologia, temos que praticar a resiliência. Acima de tudo, o mais importante são as pessoas. As empresas precisam cuidar das pessoas mais do que qualquer outra coisa", afirma.

De acordo com o diretor de TI da Mercedes-Benz, Mauricio Mazza, é preciso encontrar novos valores dentro das empresas para continuar a cooperação. "No modelo híbrido, devemos nos atentar à qualidade da participação de todos - tanto os que estão em casa quanto os que estão na empresa. Precisamos dividir bem as tarefas e aprimorar o tempo e pautas das reuniões, utilizando ferramentas de colaboração que façam as pessoas serem eficientes e acolhidas ao mesmo tempo, e esta é uma postura de liderança, não apenas de tecnologia. Vamos manter o espírito de time, trocando o alto valor dos símbolos pelo valor das pessoas. Precisamos nos permitir pensar diferente e entender que não podemos apenas replicar o que já era feito, mas sim, estar atentos para ouvir e enxergar de verdade as pessoas, usando a tecnologia para criar um ambiente realmente colaborativo", pondera.

Segundo Rodrigo Aguiar, diretor de tecnologia da Merck, as medidas de distanciamento quebraram paradigmas dentro da empresa. "Pouco antes da pandemia, já tínhamos a possibilidade de home office e flexibilidade de horário. Quando o isolamento chegou, nossa migração para 100% remoto foi tranquila, pois as ferramentas de colaboração já estavam bem estabelecidas. Agora, com o retorno parcial das atividades, estamos encontrando o equilíbrio. A rigidez das regras corporativas deixou de existir nesse momento e acabamos devolvendo um dos andares do escritório, além de não termos mais estações físicas fixas de trabalho, pois aderimos ao sistema de reservas dos espaços. Este é um novo conceito que quebra paradigmas, porque o escritório passou a ser um ponto de encontro para outros propósitos, mas não necessariamente para trabalhar, afinal, é possível trabalhar de casa. Com flexibilidade, podemos reter atuais talentos e atrair novos talentos", afirma.

Por fim, Paulo Cesar Imelk, líder em transformação digital na Azul Seguros, comentou sobre as lições que aprendeu com as mudanças. "Antes da pandemia, 25% da equipe já trabalhava de forma híbrida, mas era apenas um teste, porque tínhamos muita cautela com relação à cultura empresarial. Para nós, é muito importante ter pessoas felizes, para que possam fazer um bom trabalho. Sabemos que a tecnologia, quando bem utilizada, ajuda muito os times. Hoje, reconhecemos nossos erros e acertos, mas o mais importante é que estamos aprendendo. O que ficou claro na pandemia é que, no final do dia, todos nós somos humanos e precisamos dos relacionamentos. Para o futuro, vamos aprender na jornada em conjunto qual é a melhor forma de se fazer as coisas, mantendo sempre a escuta ativa", pondera.

"A conversa foi importante para entendermos melhor quais boas práticas são essenciais para a volta ao escritório. É notório que todas as empresas ganharam muito com as plataformas colaborativas, pois elas sustentaram os negócios no home office. Além disso, são essas tecnologias que vão permitir operar no modelo híbrido e que podem nos ajudar a trazer as pessoas, criando a extensão de ambientes", completa Renato.

