Livelo amplia troca de pontos por meio de QR Code para mais de 8 milhões de lojas físicas

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, amplia a solução que permite a troca de pontos por meio de QR Code em lojas físicas e deliveries. A partir de agora, além de utilizar os pontos nas maquininhas Cielo, os clientes podem trocar seus pontos em mais de 8 milhões de pontos de venda por meio das máquinas da Rede, Getnet, Stone, SafraPay, Acqio, First Data, Bancoob e BMG Granito. A novidade permitiu que o hub QR Code, desenvolvido pela Elo, fosse integrado à paySmart, plataforma de pagamentos, aumentando a liberdade no uso dos pontos e oferecendo uma nova opção para os lojistas aumentarem suas vendas e fidelizarem seus clientes.

"Trouxemos mais comodidade e conveniência aos nossos clientes ao ampliar a cobertura de aceitação dos pontos Livelo para praticamente qualquer loja e qualquer tipo de bem ou serviço, em qualquer lugar do Brasil. É vantagem para quem usa, que obtém a recompensa que quiser imediatamente, e para os estabelecimentos comerciais, que passam a dispor de uma nova forma de realizar suas vendas e crescer seu negócio. E, melhor ainda, com uma experiência simples e touchless", explica Massimo Campodonico, diretor de produtos da Livelo.

A novidade foi criada em parceria com a paySmart, fintech que desenvolve soluções de meios de pagamento para empresas de diferentes setores e que possibilita o processamento de cartões físicos e virtuais. "A ampliação da opção de uso dos pontos em maquininhas pela Livelo é um exemplo de quantas coisas incríveis podemos fazer quando unimos tecnologia, inovação e meios para concluir uma transação. Com os serviços da paySmart, a Livelo permite que seus participantes possam de maneira segura realizar transações com QR Code, concluindo o resgate de forma presencial. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar o modo como o consumidor se relaciona com os programas de recompensa, que deixam de ser apenas uma experiência de troca online para se transformarem em uma experiência efetiva no mundo físico", destaca Daniel Oliveira, CEO da paySmart.

Desde o lançamento da solução de troca de pontos por meio de QR Code em outubro do ano passado, os clientes Livelo já tinham a possibilidade de usar os pontos apenas nas máquinas Cielo. A evolução da possibilidade do uso dos pontos por QR Code, permitindo a inclusão de outras 8 adquirentes, foi possível graças à parceria firmada com a Elo, que integrou o sistema ao seu hub de QR Code. "Nossa plataforma de pagamentos via QR Code já ajudou dezenas de milhões de brasileiros no País a pagar sem contato físico e passa a ser disponibilizada aos clientes Livelo, que contam com uma solução prática e segura de transações via celular, desenvolvida com tecnologia e mão de obra local", comenta Jacó Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Elo.

"Desde que lançamos a solução, observamos que nossos clientes usaram seus pontos em estabelecimentos como farmácias, postos de gasolina, petshops, livrarias, cafeterias, restaurantes e padarias", diz Massimo. "Aumentando a nossa capilaridade, a expectativa é de que o resgate em outros segmentos cresça. Basta ter um celular com câmera para que o participante possa trocar seus pontos", completa.

Como trocar pontos com QR Code

Para usar os pontos em lojas físicas ou deliveries, o cliente precisa ter uma conta ativa na Livelo e fazer o download do app Livelo. Durante a conclusão da transação na loja, o cliente deve solicitar o pagamento via QR Code na função crédito, entrar no aplicativo da Livelo e selecionar a opção "Resgate com QR Code". O próximo passo é posicionar a câmera do celular sobre o QR Code gerado pela maquininha. Ao aparecer o resumo da transação, mostrando quantos pontos serão necessários para obter a recompensa, o cliente precisará confirmar a operação. Os clientes Livelo podem realizar duas transações por dia, com valor de até R$500.

Vantagens para o lojista

Para aceitar pontos Livelo em seu estabelecimento, o lojista não terá qualquer custo extra e nenhuma alteração no fluxo da transação. A transação em pontos aparecerá apenas para os clientes e o lojista continuará recebendo o valor acordado com a adquirente. Além disso, a transação por meio de QR Code é mais ágil, sem que seja necessário inserir o cartão na maquininha. Em contrapartida, o lojista oferecerá a inovação ao seu consumidor, uma vez que passará a permitir a troca de pontos em seu estabelecimento, sem que o cliente precise colocar a mão no bolso para adquirir o produto desejado.

"Com a ampliação dessa solução, a Livelo dá ainda mais liberdade para os clientes usarem seus pontos quando quiserem e onde quiserem e oferece uma ferramenta inovadora para trazer mais vendas para os estabelecimentos comerciais", afirma Massimo.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

Sobre a paySmart

A paySmart é uma Fintech que permite que qualquer empresa se torne um banco digital, atuando como uma processadora de pagamentos que empodera emissores e carteiras digitais, sempre com simplicidade e eficiência. Desde a emissão de cartões e pulseiras ao provisionamento de celulares, passando por validação de transações, gerenciamento de chaves, preparação de dados, aplicações no cartão e no celular, NFC, PIX e QR Codes, a tecnologia paySmart® faz o dia a dia de mais de 27 milhões de pessoas mais simples, barato e seguro.

