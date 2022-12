Livelo anuncia parceria inédita com a Decolar para juntar pontos com viagens

Para celebrar o lançamento, os clientes da Livelo podem aproveitar as ofertas para fechar o pacote da viagem dos sonhos e ainda turbinar o saldo de pontos

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Livelo – uma das principais empresas de recompensas do país – anuncia, hoje (19/12), o início da parceria com a Decolar – empresa de viagens líder na América Latina. A partir de agora, os clientes da Livelo poderão juntar pontos com hospedagens, passagens aéreas, pacotes de viagens, ingressos para passeios, locação de carros, seguro-viagem e transfers.

Para celebrar o lançamento, a Livelo criou uma campanha promocional especial. Os assinantes do Clube Livelo ganham 10 pontos a cada real gasto e os demais clientes garantem 8 pontos por real gasto na contratação de seguros e transfers. Além disso, os membros do clube de assinatura juntam 4 pontos por real gasto e os demais participantes acumulam 3 pontos a cada real gasto na compra dos demais produtos ofertados pela parceria com a Decolar.

É necessário que as transações sejam realizadas através da página exclusiva da parceria com a Decolar para garantir o crédito dos pontos. A ação promocional de lançamento acontece até 20/12. Após esse período, a paridade para acúmulo de pontos será de 2 pontos a cada real gasto.

"A parceria com a Decolar reforça o nosso compromisso de estar presente no cotidiano dos mais de 40 milhões de clientes que fazem parte do nosso programa de recompensas, oferecendo mais vantagens no segmento de viagens e mostrando que é possível viver melhor com pontos Livelo", destaca Marcelino Cruz, Diretor de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

"A Livelo é um dos maiores programas de recompensas do Brasil e estamos muito felizes em proporcionar mais uma opção de compra para os consumidores, democratizando ainda mais o acesso ao turismo", aponta Felipe Zotelli, Head de Parcerias e Novos Negócios da Decolar.

Todas as informações sobre a oferta de lançamento, bem como o regulamento da parceria, estão disponíveis aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 40 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix via QR Code. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

Sobre a Decolar

A Decolar é a empresa de viagens líder na América Latina. Há 23 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma companhia consolidada, que integra BestDay, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stay.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes da região, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 29 milhões de clientes. A companhia atua em 20 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em que sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem. Para mais informações, acesse: decolar.com/media-kit/#/.

FONTE Livelo

