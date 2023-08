Livelo e Copa Airlines lançam parceria que permite a transferência de pontos em milhas ConnectMiles, programa de fidelidade da companhia aérea

Com a novidade, os clientes terão mais possibilidades para viajar com pontos

BARUERI, Brasil, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, acaba de anunciar uma parceria com a Copa Airlines, a companhia aérea mais pontual da América Latina que opera a partir de seis cidades no Brasil para mais de 60 destinos nas Américas através do Hub das Américas® no Panamá, com as modernas aeronaves Boeing MAX e 737-800NG.

A parceria permitirá a transferência de pontos para o ConnectMiles, programa de fidelidade da companhia aérea. Com essa iniciativa, o programa traz para os clientes a oportunidade de aproveitar os pontos acumulados para conhecer novos destinos.

A partir desta segunda-feira, todos os participantes da Livelo poderão transferir seus pontos para o ConnectMiles. A cada 3 pontos Livelo transferidos, o cliente terá 1 milha no programa de fidelidade parceiro, sendo que a trava mínima de transferência é de 3.000 pontos Livelo, que representam 1.000 milhas ConnectMiles. O crédito dos pontos acontece em até 1 dia útil.

"A parceria aumenta as possibilidades de uso dos pontos ao trazer mais opções para os clientes que gostam de viajar. Ficamos felizes com a novidade porque queremos estar cada vez mais presentes na rotina das pessoas, oferecendo opções para que elas possam viver melhor com pontos Livelo", conta Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

Para aproveitar a novidade, o primeiro passo é ser cadastrado na Livelo e no ConnectMiles. Depois, é necessário acessar o site ou app da Livelo para realizar a transferência de pontos. Ao escolher o site da Livelo, por exemplo, o cliente deve selecionar a opção "Transfira seus pontos" na aba principal, clicar em "Para outros programas" e escolher o "ConnectMiles". Após essa etapa, será preciso definir a quantidade de pontos que deseja transferir, incluir o seu número ConnectMiles e conferir todas as regras. Caso o cliente queira fazer a transferência de pontos no aplicativo da Livelo, ele deverá fazer o login no app, que está disponível para iOS e Android, selecionar a opção "Usar" no menu principal e escolher "Transferência aérea". O próximo passo é clicar em "ConnectMiles" e seguir as informações.

"Com grande satisfação e honra, anunciamos nossa parceria com a Livelo, uma colaboração que fortalece significativamente nossa proposta de valor para o público brasileiro em geral, e especialmente para nossos valiosos membros do programa de milhas da Copa Airlines, ConnectMiles, ao oferecer uma nova alternativa para acumular milhas. Neste momento empolgante em que o turismo recupera seu dinamismo e o público anseia por planejar suas futuras experiências de viagem, essa nova parceria nos permite estreitar ainda mais nossos laços com o viajante brasileiro, oferecendo experiências de alta qualidade, uma das marcas registradas da Copa Airlines, a companhia aérea mais pontual da América Latina", destacou Marco Ocando, Diretor de Marketing da companhia aérea.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 40 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix via QR Code. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

Sobre a Copa Airlines

A Copa Airlines, uma subsidiária da Copa Holdings, é uma companhia aérea líder no transporte de passageiros e de carga na América Latina. Operando há 75 anos, estabeleceu o Hub das Américas®, na Cidade do Panamá, como o principal do continente. Possui uma das frotas mais novas e modernas da indústria de Boeing 737-800 NG e Boeing 737 MAX9, atendendo países da América do Norte, Central e do Sul e Caribe, e oferece pontualidade com performance acima de 90%, uma das melhores marcas do segmento em todo o mundo. Para planejar sua viagem, gerenciar suas reservas, comprar bilhetes com segurança em seis moedas, usar o Web Check-in e encontrar informações sobre as políticas de viagem e requisitos de imigração, visite o site.

Livelo

