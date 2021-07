Livelo e Smiles promovem campanha de transferência de pontos com até 90% de bônus

SÃO PAULO, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, começa o mês de junho com uma oferta imperdível de transferência bonificada em parceria com a Smiles, programa de fidelidade da companhia aérea Gol, para quem está planejando viagens futuras.

Até amanhã (30), todos os clientes que transferirem pontos nesta campanha ganham 50% de bônus na Smiles, assinantes do Clube Smiles, categoria Diamante ou do Clube Livelo, o benefício é ainda maior: 90% de pontos bônus na conta Smiles. Para ativar a oferta é preciso transferir no mínimo 10.000 pontos, sendo que a transferência máxima é de 300.000 pontos por CPF ou conta família.

O crédito dos pontos será em até 24 horas após a transação. Caso o cliente assine o Clube Livelo durante a campanha, não esteja com o pagamento dos clubes em dia (Clube Livelo e/ou Clube Smiles) ou realize a transferência via canais dos bancos, o prazo para crédito dos pontos será de até 10 dias úteis após o término da campanha. Esse mesmo prazo vigora caso sejam encontradas inconsistência de cadastro nos programas.

Para garantir os benefícios da oferta, os clientes devem realizar o cadastro na campanha antes de realizar a transferência através deste link . Todas as informações, bem como o regulamento completo, podem ser conferidas aqui .

Acúmulo de pontos turbinados em compras online

A Livelo também começa a semana com ofertas de acúmulo de pontos em compras online com diversos parceiros do varejo. Confira os detalhes abaixo:

Extra: até segunda-feira (02), todos os clientes acumulam 4 pontos por real gasto no site da parceria. A oferta é válida para compra de produtos vendidos e entregues pelo Extra, com pagamento via cartão de crédito e boleto bancário.

Eudora : na semana no batom, clientes Livelo podem aproveitar para juntar 12 pontos por real gasto no site da parceria com a Eudora. A campanha é válida apenas hoje (29).

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue, acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Coleção Especial Aniversário Fast Shop

Para quem busca eletrodomésticos e eletrônicos, a Livelo lançou a Coleção Especial Aniversário Fast Shop, com uma seleção incrível de produtos para todos os gostos. Assinantes do Clube Livelo ainda têm 20% de desconto na troca de pontos por itens da coleção, mediante uso do cupom CLUBE20. A coleção fica disponível até o dia 06/08.

