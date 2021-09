Livelo e TAP promovem campanha de transferência de pontos bumerangue com até 80% de bônus

SÃO PAULO, 6 setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, começa o mês de setembro com uma oferta imperdível de transferência bonificada em parceria com o TAP Miles&Go, programa de fidelidade da companhia aérea TAP, para os clientes que estão planejando viagens.

Até sexta-feira (10/9), todos os clientes que transferirem pontos ganham 30% de bônus no TAP Miles&Go e 30% de pontos de volta na Livelo, somando 60%. Assinantes do Club TAP Miles&Go ou do Clube Livelo ganham mais 5% de pontos bônus em ambos os programas, totalizando 70%. Já os clientes dos dois clubes garantem um benefício ainda maior: bônus de 80%, sendo 40% de pontos bônus na conta do programa de fidelidade da TAP e 40% de pontos de volta na conta Livelo.

Para ativar a oferta é preciso transferir no mínimo 1.000 pontos. A bonificação de até 80% é válida para bonificações que somarem até 350.000 pontos. As transferências com bonificação acima desse valor vão gerar bônus de 40% sobre os pontos excedentes sendo 20% para todos os clientes na conta TAP Miles&Go e 20% de pontos de volta na Livelo, independente do cliente ser assinante de qualquer um dos clubes.

Se o cliente fizer mais de uma transferência durante o período da campanha, será considerado o valor total de pontos para aplicação do bônus. Por exemplo: 1ª transferência de 200.000 pontos + 2ª transferência de 200.000 pontos. Neste caso, o total transferido é de 400.000 pontos. O bônus de até 40% no TAP Miles&Go e na Livelo incide sobre 350.000 pontos; sobre os 50.000 pontos restantes, o bônus será de 20%.

Os pontos bônus serão creditados em até 15 dias úteis do fim da campanha. Os pontos transferidos possuem 36 meses de validade no TAP Miles&Go. Já os pontos bonificados na Livelo têm validade de 24 meses e os pontos bonificadas no TAP Miles&Go possuem até 23 meses de validade, a partir do crédito. Mais detalhes da campanha estão disponíveis aqui .

Acúmulo de pontos turbinados com compras online

Para juntar pontos e possibilitar a troca do saldo acumulado pelas mais de 800 mil opções de produtos, serviços e experiências, a Livelo disponibiliza novas ofertas. Para quem quer encontrar tudo em um só lugar, a campanha com o Extra é a opção perfeita. Os clientes Livelo podem aproveitar para juntar 5 pontos por real gasto no site parceria. A oferta é válida para produtos vendidos e entregues pelo Extra com pagamento via cartão de crédito ou boleto bancário, até quinta-feira (9/9).

Além disso, os clientes Livelo também podem turbinar seus pontos em compras na Sephora, marca perfeita para os amantes de perfumaria e maquiagem. São 6 pontos por real gasto em compras feitas no site da parceria até quarta-feira (8/9).

Já através da campanha feita com a Lolita, os clientes Livelo podem aproveitar para juntar até 10 pontos por real gasto em itens selecionados como pijamas. E 5 pontos por real gasto nos demais produtos do site da parceria. A campanha é válida até amanhã (7/9) mediante uso do cupom LIVELOLITA.

E tem mais, na Arezzo, clientes Livelo podem aproveitar as últimas novidades em calçados e bolsas para juntar pontos. Com uma variedade de produtos como sandálias, botas, rasteirinhas, tênis e muito mais, é possível garantir a paridade de 4 pontos por real gasto no site da parceira. Para aproveitar a oferta, que é válida até quinta-feira (9/9), os clientes devem utilizar o cupom LIVELOAR no final da compra.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue, acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

