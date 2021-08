Livelo e TAP promovem campanha de transferência de pontos com até 110% de bônus

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, começa o mês de agosto com uma oferta imperdível de transferência bonificada em parceria com o TAP Miles&Go, programa de fidelidade da companhia aérea TAP.

Até sexta-feira (13/8), todos os clientes que transferirem pontos Livelo para o programa de fidelidade da TAP ganham 70% de bônus no TAP Miles&Go e assinantes do Club TAP Miles&Go ou do Clube Livelo garantem mais 20% de pontos bônus, totalizando 90% de bonificação. Já os clientes dos dois clubes garantem um benefício ainda maior: bônus de 110%, somando mais 40% de pontos bônus.

Para ativar a oferta é preciso transferir no mínimo 1.000 pontos. A bonificação de até 110% é válida para bonificações que somarem até 350.000 pontos. As transferências acima desse valor vão gerar bônus sobre os pontos excedentes: 70% para todos os clientes independente do cliente ser ou não assinante de um ou dos dois clubes.

Se o cliente fizer mais de uma transferência durante o período da campanha, será considerado o valor total de pontos para aplicação do bônus. Por exemplo: se a primeira transferência for de 200.000 pontos e a segunda transferência for de 200.000 pontos, totalizando 400.000 pontos, o bônus de até 110% será considerado sobre os 350.000 pontos transferidos; sobre os 50.000 pontos restantes, o bônus será de 70%.

O bônus será creditado em até 7 dias úteis após o fim da campanha e têm validade de até 23 meses, a partir do crédito. Já os pontos transferidos são válidos por 36 meses. Mais detalhes da campanha estão disponíveis aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

