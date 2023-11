Livelo inicia campanha de Black Friday e planeja mais de 600 ofertas para os clientes juntarem e trocarem pontos

O programa de recompensas começa a #PinkMyFriday com um sorteio especial que garante o prêmio de 1 milhão de pontos Livelo ao vencedor

BARUERI, Brasil, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Livelo, maior empresa de recompensas do país, inicia hoje (01/11) a campanha #PinkMyFriday, que é a Black Friday da marca. Até o final de novembro, os clientes do programa poderão aproveitar mais de 600 ofertas promocionais para juntar e trocar pontos.

Dentre as ações planejadas, os participantes terão a oportunidade de turbinar o saldo de pontos com compras online em lojas parceiras ou no Shopping Livelo, plataforma de marketplace da marca, além de outras campanhas especiais, como sorteios, bônus ao aderir o Clube Livelo, descontos exclusivos na troca de pontos por viagens, produtos ou serviços e a oportunidade de ganhar pontos bônus ao transferir o saldo de pontos para os programas de fidelidade de companhias aéreas parceiras.

Confira as principais campanhas que começam hoje (01/11):

Sorteios especiais para ganhar muitas vantagens

Para iniciar o primeiro dia de campanhas promocionais da #PinkMyFriday, a Livelo promove o "Mega Sorteio Clube Livelo", que dará um iPhone 15, uma viagem para Roma, na Itália, com direito a um acompanhante no período de 13 a 17/05/2024 e 1 milhão de pontos Livelo para o cliente vencedor. A participação no sorteio é simples, basta ser assinante do Clube Livelo entre os dias 01 e 30/11.

Para concorrer ao sorteio, o participante ganhará números da sorte. A quantidade de números da sorte concedidos para cada assinante irá variar de acordo com o plano do Clube Livelo que estiver ativo no último dia da campanha. Será possível obter até 20 números da sorte.

Cada número da sorte será enviado pela Livelo por e-mail até o dia 19/12. Por isso, é importante que os dados cadastrais no programa de recompensas estejam atualizados. O sorteio será realizado no dia 20/12 e o vencedor será comunicado pelo mesmo canal em que recebeu os números da sorte. A campanha que promove o "Mega Sorteio Clube Livelo" tem o Certificado de Autorização SRE/ME Nº 04.030636/2023. Para saber mais sobre a ação, assim como o regulamento, acesse aqui.

Outro sorteio promovido pela Livelo dará ao vencedor o prêmio de 1 milhão de pontos. Para concorrer, é necessário realizar um pagamento com pontos via Pix no valor mínimo de R$ 120,00, que é equivalente a 6 mil pontos.

A solução Resgate via Pix está disponível em estabelecimentos físicos ou digitais que aceitem a opção de pagamento via Pix QR Code ou Copia e Cola. A cada transação realizada até o dia 16/11 no valor mínimo estipulado, o participante ganhará um número da sorte para concorrer ao sorteio, sendo limitado a oito números da sorte por CPF.

Esse número será enviado pela Livelo por e-mail até o dia 08/12. Por isso, é importante que os dados cadastrais no programa de recompensas estejam atualizados. O sorteio será realizado no dia 09/12 e o vencedor será comunicado pelo mesmo canal em que recebeu os números da sorte. A campanha que promove o sorteio de 1 milhão de pontos tem o Certificado de Autorização nº 04.030481/2023. Para mais informações, bem como o regulamento, clique aqui.

Troque pontos Livelo por passagens aéreas com até 35% de desconto

Até o dia 06/11, o programa lança duas ações exclusivas para assinantes do Clube Livelo que querem viajar. Ao trocar os pontos por passagens aéreas com destino a Cancún, Punta Cana, San Andrés, Aruba, Curaçao ou Nassau, os clientes ganham 35% de desconto, desde que os voos sejam operados pelas companhias aéreas Copa Airlines, Avianca ou American Airlines.

A outra oportunidade surge para os participantes que procuram um local interessante para passar o ano novo, férias de verão ou Carnaval. Os membros do Clube Livelo que adquirirem passagens aéreas para Salvador usando pontos ganham 30% de desconto através do cupom SALVADOR30, enquanto os demais consumidores aproveitam 15% de desconto com o cupom SALVADOR15. Veja mais detalhes das ofertas aqui.

Assine o Clube Livelo e ganhe até 80.000 pontos bônus

O Clube Livelo é um serviço de assinatura que garante o acúmulo de pontos mensalmente e beneficia os membros com ofertas exclusivas e descontos especiais. Com isso, até o dia 05/11, os clientes que realizarem a adesão na modalidade de pagamento anual ganham até 80.000 pontos bônus, a depender do plano escolhido, que pode variar entre Clube Classic, Clube Special, Clube Plus, Clube Super, Clube Mega ou Clube Top.

O crédito da bonificação será dividido em 12 vezes. Confira todas as informações neste link.

Junte até 15 pontos por real gasto em compras online com lojas parceiras da Livelo

Pensando nos consumidores que querem ganhar mais pontos com suas compras, a Livelo preparou ofertas especiais. Somente hoje (01/11), os participantes que adquirirem itens masculinos no site da parceria com a Renner ganham 10 pontos por real gasto e até 80% de desconto. Já na ação com a Insider Store, até o dia 07/11, qualquer cliente que usar o cupom LIVELO e realizar a primeira compra no site da parceria recebe 15 pontos a cada real gasto e pode aproveitar até 25% de desconto nos itens ofertados. Além disso, ao adquirir produtos da Eudora pela primeira vez no site da parceria até sexta-feira (03/11), o acúmulo será de 7 pontos por real gasto. Os regulamentos das campanhas promocionais estão disponíveis nas páginas dedicadas a cada parceria no site ou app da Livelo.

Para não perder nenhuma oferta da #PinkMyFriday, que acontece durante todo o mês de novembro, acesse o site ou baixe o app da Livelo. É importante ficar atento as regras, bem como os detalhes de cada campanha promocional.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com sete anos de mercado, já possui mais de 43 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix, além do Shopping Livelo, plataforma de marketplace onde os consumidores optam por pagar por produtos com pontos, dinheiro ou pontos + dinheiro no site ou aplicativo da marca. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

