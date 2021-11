Livelo integra o Programa de Associados da Amazon Brasil para oferecer programa de recompensas

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A partir de hoje será possível juntar pontos Livelo em compras realizadas no site da Amazon. Os clientes passam a ter a possibilidade de pontuar nas compras de produtos de diversas categorias.

Com essa participação, a Livelo, que é uma das principais empresas de recompensas do Brasil, amplia a possibilidade de acúmulo de pontos pelos clientes e reforça a presença do programa de recompensas em diferentes segmentos. "Participar do Programa de Associados da Amazon Brasil é uma grande conquista para a Livelo. É a chancela de que a fidelização é benéfica para o consumidor, que recebe vantagens, e para as empresas, que se conectam e geram resultado para o negócio", conta Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo. "Com a participação da Livelo no Programa de Associados da Amazon Brasil, a Livelo oferecerá aos clientes um aumento expressivo de produtos disponíveis para acúmulo de pontos", completa.

Para ganhar os pontos nas compras online, o cliente deve acessar o site da Livelo, selecionar "Ganhe pontos" e clicar em "Com sites parceiros". Depois, é preciso selecionar a página da Amazon e colocar o CPF. Em seguida, ele será direcionado para o site da Amazon. É importante ficar atento a esse processo para ser elegível a pontuação. Cada R$1 gasto será convertido em 1 ponto Livelo.

Para celebrar o lançamento, a Livelo preparou uma campanha promocional especial que permite maior acúmulo de pontos. Entre os dias 1/11 e 5/11, os clientes poderão ganhar 3 pontos a cada real gasto em compras de diversas categoriais como casa e cozinha, livros, eletrônicos, dispositivos Amazon, ferramentas, brinquedos e esportes. Todas as informações estão no regulamento da campanha. A participação da Livelo no Programa de Associados não é válida para acúmulo de pontos em serviços de assinatura e campanhas especiais promovidas pela Amazon Brasil.

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

