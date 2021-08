Livelo lança campanhas com grandes marcas com paridade de até 10 pontos por real

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, disponibiliza grandes ofertas para os clientes turbinarem o acúmulo de pontos na compra de eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, cuidados com a beleza e calçados.

Até amanhã (20), os clientes ganham 6 pontos por real em compras no site da parceria com a C&A. Já os assinantes Clube Livelo garantem uma paridade ainda maior: 10 pontos por real. A campanha não é válida para produtos do marketplace, relógios, smartphones e cartão presente. Para ativar a oferta, é necessário usar o cupom CEALIVELO no final da compra.

Para os clientes que estão procurando um celular novo, a Livelo, em parceria com o Magazine Luiza, preparou uma campanha incrível. Clientes Livelo garantem 6 pontos por real na compra dos smartphones Motorola Edge 20, Edge 20 Lite e Edge 20 Pro, até domingo (20). Para garantir a paridade promocional, os clientes devem realizar a compra através do site da parceria entre as marcas.

Os clientes da Livelo também podem aproveitar a campanha de acúmulo de pontos com a Polishop para comprar itens como airfryer, caixinha de som e aspirador robô. A paridade promocional é de 6 pontos por real em compras feitas no site da parceria. A campanha é válida até domingo (22) em todo o site.

E para quem ama pedalar, a campanha com o Extra é a opção perfeita. Clientes Livelo podem aproveitar o Dia Nacional do Ciclista, comemorado hoje, para juntar 4 pontos por real gasto em itens selecionados como bicicletas, luvas e muito mais. Para garantir a pontuação, as compras precisam ser feitas via cartão de crédito ou boleto bancário, até sexta-feira (20).

Além disso, para clientes que estão em busca de opções para cuidar da pele, as compras no site da parceria com a marca O Boticário, garantem o acúmulo de 6 pontos por real gasto. A campanha é válida até sexta-feira (20) e é uma ótima oportunidade para quem procura itens como hidratantes, perfumes e maquiagens, entre outros.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue, acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

