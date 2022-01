Livelo lança Festival de Pontos com ofertas em mais de 20 parceiros

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de hoje, a Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, se une a 25 marcas parceiras, como Riachuelo, Dzarm, Hering, Polishop, entre outras, para disponibilizar aos seus clientes ofertas inéditas na campanha Festival de Pontos, que tem o objetivo de turbinar o saldo de pontos com compras online.

A campanha acontece até amanhã (27/01) e é válida para compras realizadas nos sites das parcerias. A novidade permite que os clientes do programa de recompensas juntem até 12 pontos por real gasto.

O Festival de Pontos conta ofertas imperdíveis com marcas parceiras da Livelo como Riachuelo, Camicado, Sephora, Dzarm, MaisBarato.net, L'Occitane en Provence, L'Occitane au Brésil, Insider, Hering, Reserva, Polishop, O Boticário, Okulos, Lolita, Buser, Ciclic, C2tours, Unidas, Hotéis Othon, Summerville, Prodigy, Wish, Marupiara, Hotéis de luxo e BRT.

Vale lembrar que é importante conferir as regras de cada oferta na página dedicada à parceria, no site ou app Livelo. Fique atento também aos produtos que garantem a pontuação turbinada e se é necessário utilizar um cupom para pontuar. Aqui você encontra todas as ofertas ativas.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

