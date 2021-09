Livelo lança nova versão do seu Clube de assinaturas e garante benefícios ainda melhores

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, traz uma novidade aos clientes que são engajados com o mundo de pontos e fidelidade. O Clube Livelo, programa de assinatura mensal em que os participantes acumulam pontos e tem acesso a benefícios como pontos que não expiram, ofertas exclusivas e descontos especiais, está de cara nova e com vantagens imperdíveis.

Agora, os grupos passam a ter novos nomes como o Clube Classic, com benefício de 1.000 pontos por mês, o Clube Plus, que garante mensalmente 3.000 pontos, o Clube Super, para juntar 7.000 pontos todos os meses, e o Clube Top, que permite o acúmulo de 20.000 pontos. A outra novidade é o lançamento de uma nova categoria: o Clube Mega, que fará com que os assinantes juntem 12.000 pontos por mês. O valor para assinar o Clube Mega é de R$489,90.

"O cliente está no centro do nosso negócio. Nós realizamos pesquisas com nossa base de assinantes e compreendemos as mudanças que eles gostariam de ver no Clube Livelo. A mudança que trouxemos para o novo Clube tem o objetivo de aumentar a proposta de valor e engajamento, além de criar mais benefícios para acúmulo e utilização dos pontos", explica Massimo Campodonico, diretor de produtos da Livelo.

Criado em 2016, o clube de assinaturas evoluiu ao longo dos anos para trazer mais vantagens para os clientes. Desde o final do ano passado até agosto deste ano, a base de assinantes cresceu 40%. Para fazer parte do Clube Livelo é simples: basta ter o cadastro na Livelo e escolher o tipo de assinatura que mais combina com o seu perfil. A cobrança é feita mensalmente por meio do cartão de crédito.

Novos benefícios do Clube Livelo

Para melhorar a experiência do cliente, a companhia trouxe novos benefícios para os assinantes do Clube, que começam a valer a partir de hoje (13/9). Dentre as novidades, os clientes terão até 10% de desconto na troca de pontos por qualquer produto do catálogo da Livelo. Não será necessário utilizar um cupom ou código para ter o benefício, que será aplicado automaticamente durante o processo de resgate.

Além disso, no novo formato do Clube Livelo, os clientes possuem ainda mais benefícios de acordo com o tempo de assinatura. Após completar um ano, por exemplo, os clientes receberão vouchers com descontos adicionais para trocar seus pontos por produtos do catálogo. Com dois anos de assinatura, os participantes ganham 50% de bonificação em pontos. Essa bonificação aumenta para 100% quando os membros celebrarem três anos ou mais fazendo parte do Clube Livelo.

Outra novidade é que a porcentagem de desconto na transferência de pontos entre contas pode chegar a 20%, enquanto o desconto para renovar os pontos expirados pode ser de até 40%, ambos dependendo do plano contratado. Já o desconto em coleções exclusivas para membros do Clube será de até 30%, de acordo com o Clube escolhido, e os assinantes do Clube Top terão isenção da mensalidade do produto Pontos não Expiram. Já os assinantes dos planos Clube Plus, Clube Super e Clube Mega poderão contratar esse produto com desconto.

"Com a reformulação do nosso Clube, nós queremos mostrar que os pontos podem estar presentes em todos os momentos da vida do nosso cliente. Agora, ele tem cinco opções de planos de assinatura e ainda mais liberdade de escolha", diz Massimo.

Confira todos os benefícios do novo Clube Livelo e veja o que mudou:

As novidades anunciadas neste lançamento do novo Clube Livelo não trarão alteração nos preços da assinatura dos planos ou redução de benefícios.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

SOURCE Livelo