Livelo lança parceria com Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco para acúmulo de pontos

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, anuncia novas parcerias no segmento de saúde, bem-estar e cuidados pessoais. A partir de hoje (21/10), os clientes podem juntar pontos ao comprar produtos online nas redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, marcas fazem parte do Grupo DPSP, conhecido por ser uma das principais redes varejistas de farmácias do Brasil.

Os clientes Livelo podem juntar 1 ponto a cada real gasto em compras online com os parceiros. A novidade é perfeita para quem está procurando produtos como dermocosméticos, suplementos, artigos de beleza e cuidado para o corpo, produtos infantis e para bebês, itens de higiene e muito mais. Produtos como medicamentos não permitem o acúmulo de pontos. Por isso, é importante consultar o regulamento das parcerias.

Para garantir o crédito dos pontos, as compras devem ser feitas através dos sites de cada parceria. Para isso, basta acessar o site da Livelo, selecionar a opção "Ganhe Pontos" e clicar em "Com sites parceiros". Depois, busque pelos nomes dos parceiros Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco para ser direcionado para o site de cada parceria.

Com a iniciativa, a Livelo oferece mais uma oportunidade para seus clientes juntarem pontos com gastos essenciais do dia a dia. No segmento de farmácias, o programa já conta com parcerias como Drogarias Povão e Drogatur Drogarias para acúmulo de pontos e Pague Menos para troca de pontos diretamente nas lojas físicas.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

