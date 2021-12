Livelo lança primeira loja conceito exclusiva em São Paulo

Para mostrar a vitrine de soluções da Livelo, a loja conceito conta com tecnologia e diversas experiências abertas ao público. A principal novidade é a vending machine , máquina de compras instalada no local, que trará itens à disposição para a troca de pontos.

Entre as várias opções, o cliente poderá trocar seus pontos por itens como caixinha de som e produtos de bem-estar e cuidados pessoais, entre outros. O valor mínimo para resgate é de 430 pontos. Toda a experiência será ainda mais phygital com o uso do QR Code para fazer a troca por produtos.

O espaço contará com um periscópio para que os visitantes possam conhecer mais detalhes da Livelo, através de um vídeo 3D. Outra novidade é a lupa interativa, que estará disponível para mostrar como é possível utilizar o programa de recompensas no dia a dia.

Além disso, no local haverá um totem informativo com as principais campanhas promocionais da Livelo e um ambiente que será totalmente instagramável. Para complementar a experiência de todos que visitarem a loja conceito, tablets estarão disponíveis para a inscrição no programa, com auxílio exclusivo de atendentes Livelo.

"Estamos muito felizes com mais esse passo estratégico da companhia, pois começamos no ambiente virtual e estamos migrando para o universo físico. Com a loja conceito, reforçamos nossa presença phygital, mostrando que a Livelo está presente no dia a dia das pessoas e que é possível viver melhor com pontos, promovendo mais benefícios e facilidades", conta Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

Sorteio de 1 milhão de pontos

Para celebrar o lançamento da loja conceito, a Livelo criou uma campanha promocional para premiar um cliente com 1 milhão de pontos. A participação é simples: basta ser cadastrado no programa de recompensas, juntar ou trocar pontos nas lojas físicas parceiras localizadas no Morumbi Shopping e ir até a loja conceito para se inscrever na campanha. Resgates feitos na loja conceito da Livelo também são elegíveis para a participação na ação.

O espaço estará disponível até 14 de fevereiro de 2022 e todos os clientes poderão conhecer muito mais sobre o universo da Livelo e todas as interações multimídias disponíveis na loja.

Serviço – Loja conceito Livelo

Local: Morumbi Shopping, piso térreo, em frente à loja Bayard Esportes.

Data: de 15/12/21 a 14/02/22 (no horário de funcionamento do shopping)

Mais informações: https://www.livelo.com.br/lojaconceito

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

